Ticaret Bakanı Bolat Ukrayna'da! "Yeniden İnşa Görev Gücü" toplantısına katıldı

Bakan Bolat, Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü toplantısına katıldı

Bakan Bolat toplantıya ilişkin açıklamasında, "Kiev'de Ukrayna'nın Yeniden İmarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna Topluluklar ve Bölgeleri Kalkındırma Bakanı Sayın Oleksi Kuleba ile birlikte Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü ilk toplantısını gerçekleştirdik. Ülkemizden müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe faaliyet gösteren 20'den fazla şirketin temsilcileri ile Ukrayna tarafından ülkenin yeniden inşası ile ilgili kamu kurumları yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin de iştirak ettiği toplantıda savaş sonrası süreçte Ukrayna'nın hızlı bir şekilde ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaralarının sarılmasında öncelikli iş birliği alanlarını ele aldık. Söz konusu toplantının Türk müteahhitlik, inşaat ve teknik müşavirlik sektörlerinin Ukrayna'daki pozisyonunu daha da güçlendirecek bir zemin oluşturmasına katkı sağlamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü toplantısına katıldı