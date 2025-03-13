İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan sokak köpekleriyle ilgili flaş açıklama: Belediyeler iki ayda bir denetlenecek

Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz hayvanlarla ilgili açıklama yapan Bakan Yerlikaya, ihmali olanlar hakkında soruşturma başlatılacağını belirtti. Ayrıca, belediyelerin düzenli denetleneceğini vurgulayarak, '39 mülkiye müfettişi, her iki ayda bir belediyeleri denetleyecek' dedi.

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