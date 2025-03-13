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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan sokak köpekleriyle ilgili flaş açıklama: Belediyeler iki ayda bir denetlenecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sokak köpekleriyle ilgili flaş açıklama: Belediyeler iki ayda bir denetlenecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.03.2025 14:16
Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz hayvanlarla ilgili açıklama yapan Bakan Yerlikaya, ihmali olanlar hakkında soruşturma başlatılacağını belirtti. Ayrıca, belediyelerin düzenli denetleneceğini vurgulayarak, '39 mülkiye müfettişi, her iki ayda bir belediyeleri denetleyecek' dedi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan sokak köpekleriyle ilgili flaş açıklama: Belediyeler iki ayda bir denetlenecek
Belediyeler iki ayda bir denetlenecek
"Belediyeler iki ayda bir denetlenecek"
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