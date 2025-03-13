Yaşam

Başıboş 9 köpek sokak kedisini parçaladı! O anlar güvenlik kamerasında...

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinin Evka Mahallesi'nde, sahipsiz 9 köpek bir evin bahçesindeki kediye saldırdı. Kedinin parçalayan köpeklerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Başıboş 9 köpek sokak kedisini parçaladı! O anlar güvenlik kamerasında...

Nevşehir'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi telef oldu. O anlar bir evin güvenlik kameralarına yansıdı.

SAHİPSİZ KÖPEKLERİN KEDİYE SALDIRMASI KAMERADA

9 KÖPEK KEDİYİ PARÇALADI

Olay Ürgüp ilçesi Evka Mahallesi'nde yaşandı. Grup halinde gezen 9 sokak köpeğinin hedefi sokak kedisi oldu. Sabah saatlerinde mahallede dolaşan köpekler bir kediye saldırarak parçaladı.

Köpeklerin saldırı anı kameralara yansıdı (İHA)Köpeklerin saldırı anı kameralara yansıdı (İHA)

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi telef olurken, köpeklerin kediye saldırdığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpeklerin kediyi ortalarına alıp saldırdıkları ve ardından ağızlarında çekiştirdikleri açıkça görüldü. Kediyi boğan köpekler ise bir süre sonra gözden kayboldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN