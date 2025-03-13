Başıboş 9 köpek sokak kedisini parçaladı! O anlar güvenlik kamerasında...

Giriş Tarihi: 13.03.2025 13:24

Nevşehir'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi telef oldu. O anlar bir evin güvenlik kameralarına yansıdı.

9 KÖPEK KEDİYİ PARÇALADI

Olay Ürgüp ilçesi Evka Mahallesi'nde yaşandı. Grup halinde gezen 9 sokak köpeğinin hedefi sokak kedisi oldu. Sabah saatlerinde mahallede dolaşan köpekler bir kediye saldırarak parçaladı.