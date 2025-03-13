Başıboş 9 köpek sokak kedisini parçaladı! O anlar güvenlik kamerasında...
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinin Evka Mahallesi'nde, sahipsiz 9 köpek bir evin bahçesindeki kediye saldırdı. Kedinin parçalayan köpeklerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...
Nevşehir'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi telef oldu. O anlar bir evin güvenlik kameralarına yansıdı.
9 KÖPEK KEDİYİ PARÇALADI
Olay Ürgüp ilçesi Evka Mahallesi'nde yaşandı. Grup halinde gezen 9 sokak köpeğinin hedefi sokak kedisi oldu. Sabah saatlerinde mahallede dolaşan köpekler bir kediye saldırarak parçaladı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi telef olurken, köpeklerin kediye saldırdığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpeklerin kediyi ortalarına alıp saldırdıkları ve ardından ağızlarında çekiştirdikleri açıkça görüldü. Kediyi boğan köpekler ise bir süre sonra gözden kayboldu.