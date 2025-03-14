Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı! "Hekimlik… bir adanmışlık hikayesi"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekimlerin ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramını Kutladı.

Memişoğlu paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "Hekimlik… Bir meslekten öte, bir adanmışlık hikâyesi. Gecesini gündüzüne katan, dertlere derman olan, insanlığa iyiliği şiar edinen gönüllerin hikâyesi.

Yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir sanat. Bu eşsiz sanatı toplumumuzun esenliği için icra eden hekimlerimizle gurur duyuyorum. Sizler sağlık sistemimizin övünç kaynağısınız.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hekimlerimizin ve hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. İyi ki varsınız."

BAKANLIKTAN ANLAMLI VİDEO

Sağlık Bakanlığı 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, Tıbbiyeli Hikmet Boran'ın Milli Mücadele'deki rolünün anlatıldığı ve tıbbiyelilerin işgale karşı duruşunun canlandırıldığı bir video hazırladı.

Videoda, Hikmet Boran'ın Sivas Kongresi'nden İstanbul'da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'ye kadar yürüttüğü faaliyetler anlatıldı; tıbbiye öğrencilerini temsilen Sivas Kongresi'ne katılan Hikmet Boran'ın manda fikrine karşı yaptığı konuşmaya ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kongreye damgasını vuran "Ya İstiklal Ya Ölüm" sözlerine yer verildi.

Videoda, İstanbul'un işgal altında bulunduğu dönemde Mekteb-i Tıbbiye'deki genç öğrencilerin yaşadığı baskı ve zorluklar ile tıbbiye öğrencilerinin 14 Mart'ı bir bağımsızlık bayramı olarak ilan etmek üzere verdikleri mücadele anlatıldı.