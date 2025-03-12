CHP’li Çiğli Belediyesi’nde işçi kıyımı! İşten çıkarılan kadın böyle isyan etti: Söz verdin namus sözü dedin... | Tepki yağdı

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

CHP'li belediye tarafından işten çıkarılan bir kadın, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a seçim öncesi verilen sözleri hatırlatarak isyan etti.

"SÖZ VERDİN NAMUS SÖZÜ DEDİN"

Mağdur kadının açıklamasında, "söz verdin, namus sözü dedin. 2 tane çocuğum var. Ben 9 aydır açım." sözlerini kullandığı görülürken Onur Emrah Yıldız'ın ise rahat tavırları dikkat çekti.

APAR TOPAR KAÇTI

O anlar bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, isyan eden mağdur kadın güvenlik tarafından engellenirken Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın ise apar topar olay yerinden uzaklaşarak asansöre bindiği görülüyor.

TEPKİ YAĞDI

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan o görüntülere ise tepki yağdı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İŞTE O TEPKİLER...

"CHP DEMEK FAŞİZMDİR! NOKTA"

Bu CHP'nin gerçek yüzünü görün kendi seçmenine bile ihanet eden bu zihniyet Müslüman seçmene neler yapmaz, yazık kadına kendimi atacağım intihar edeceğim diyor, Ak Parti belediyelerden birisi bu kadını işe alsın ramazan ayında çok sevaptır. CHP DEMEK FAŞİZMDİR! NOKTA