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CHP'li Çiğli Belediyesi'nde işçi kıyımı! İşten çıkarılan kadın böyle isyan etti: Söz verdin namus sözü dedin... | Tepki yağdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 00:57 Güncelleme: 12.03.2025 02:02
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CHP’li Çiğli Belediyesi’nde işçi kıyımı! İşten çıkarılan kadın böyle isyan etti: Söz verdin namus sözü dedin... | Tepki yağdı

CHP’li belediyelerin işçi kıyımları sürüyor. Bunun son örneği ise İzmir Çiğli Belediyesi'nde yaşandı. CHP'li belediye tarafından işten çıkarılan bir kadın, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a seçim öncesi verilen sözleri hatırlatarak, 'söz verdin, namus sözü dedin' ifadeleri ile isyan etti. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan o görüntülere ise tepki yağdı. İşte detaylar...

CHP'Lİ BELEDİYEDE İŞTEN ÇIKARILAN KADININ FERYADI!

CHP'li belediyelerin işçi kıyımlarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li belediye başkanlarının seçimlerden önce "işçiler ekmeğinden olmayacak" sözleri lafta kaldı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bunun son örneği ise İzmir Çiğli Belediye'sinde yaşandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

CHP'li belediye tarafından işten çıkarılan bir kadın, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a seçim öncesi verilen sözleri hatırlatarak isyan etti.

"SÖZ VERDİN NAMUS SÖZÜ DEDİN"
Mağdur kadının açıklamasında, "söz verdin, namus sözü dedin. 2 tane çocuğum var. Ben 9 aydır açım." sözlerini kullandığı görülürken Onur Emrah Yıldız'ın ise rahat tavırları dikkat çekti.

APAR TOPAR KAÇTI
O anlar bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, isyan eden mağdur kadın güvenlik tarafından engellenirken Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın ise apar topar olay yerinden uzaklaşarak asansöre bindiği görülüyor.

TEPKİ YAĞDI
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan o görüntülere ise tepki yağdı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İŞTE O TEPKİLER...

"CHP DEMEK FAŞİZMDİR! NOKTA"
Bu CHP'nin gerçek yüzünü görün kendi seçmenine bile ihanet eden bu zihniyet Müslüman seçmene neler yapmaz, yazık kadına kendimi atacağım intihar edeceğim diyor, Ak Parti belediyelerden birisi bu kadını işe alsın ramazan ayında çok sevaptır. CHP DEMEK FAŞİZMDİR! NOKTA

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"CHP pişmanlıktır."

"Kadına üzüldüm
Aç sinir krizi geçiriyor

Allah yardımcısı olsun diyelim
Önce oy için alıyorlar
Seçimden sonra işten atıyorlar"

"CHP belediyeciliği işde bu"

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"Kaç seçimdir her belediyede işçilerin durumunu görmüyor muydu yani, bu kadının özelliği neydi özel muamele göreceğini sanmış, söz vermişlermiş söz mü"

"MASKELİ BALO VE ONUN SAHTE YÜZLERİ"
Namus sözü ve @herkesicinCHP evlatlari için çırpınan emekci kadinlari feryad ettiren, harcayan @CHPKadinKolu 8 martta ne yaptınız sahi? Çok eğlendiniz mi? Maskeli balo ve onun sahte yüzleri @eczozgurozel

"Namus sözümü"

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

ÇİĞLİ BELEDİYESİ'NDE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLER EYLEMDE

Öte yandan hatırlanacağı üzere 6.8.2024 tarihinde Çiğli Belediyesi'ne bağlı ÇİBEL Temizlik Hizmetleri ve Çiğli Gıda İnşaat Turizm şirketlerinde çalışan DİSK/Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube üyesi toplam 147 işçi, 'işveren tarafından iş akdinin feshi'ni içeren Kod-4 ile işten çıkarılmıştı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE PROTESTO
İşlerinden çıkarılmalarının ardından 122'si ÇİBEL, 25'i ise Çiğli Gıda İnşaat Turizm şirketlerinde çalışan işçilerden birçoğu, Ankara'ya gelerek CHP Genel Merkezi önünde işten çıkarılma kararının geri alınmasını ve haklarının iade edilmesini talep etmişti. İşçiler taleplerinin yerine getirilmesi için de CHP Genel Merkezi önünde sloganlar eşliğinde oturma eylemi başlatmıştı.

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CHP’li Çiğli Belediyesi’nde işçi kıyımı! İşten çıkarılan kadın böyle isyan etti: Söz verdin namus sözü dedin... | Tepki yağdı CHP’li Çiğli Belediyesi’nde işçi kıyımı! İşten çıkarılan kadın böyle isyan etti: Söz verdin namus sözü dedin... | Tepki yağdı CHP’li Çiğli Belediyesi’nde işçi kıyımı! İşten çıkarılan kadın böyle isyan etti: Söz verdin namus sözü dedin... | Tepki yağdı

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