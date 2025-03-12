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Dışişleri Bakanı Fidan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı'na birlik mesajı! "Zulüm karşısında omuz omuza mücadele edelim"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.03.2025 22:38 Güncelleme: 12.03.2025 22:44
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Dışişleri Bakanı Fidan’dan İslam İşbirliği Teşkilatı’na birlik mesajı! Zulüm karşısında omuz omuza mücadele edelim

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin büyükelçileri ve temsilcileriyle düzenlenen iftarda bir araya geldi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlik mesajı çağrısında bulundu. Fidan açıklamasında, 'Zulüm ve adaletsizliklerin arttığı bu kritik dönemde, değerlerimiz ışığında kenetlenmek, omuz omuza mücadele etmek İslam alemi olarak hepimizin ortak sorumluluğudur.' ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin büyükelçileri ve temsilcileriyle düzenlenen iftarda görüştü.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Fidan, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Zulüm ve adaletsizliklerin arttığı bu kritik dönemde, değerlerimiz ışığında kenetlenmek, omuz omuza mücadele etmek İslam alemi olarak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

İftarda, İİT üyelerinin büyükelçileri ve temsilcileriyle bir araya geldiğini belirten Fidan, İİT'nin Birleşmiş Milletlerden (BM) sonra dünyanın en büyük ikinci uluslararası teşkilatı olduğunu kaydetti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Bakan Fidan, İİT'nin, adaletin ve hakkaniyetin savunulmasında giderek artan bir vazife üstlendiğini belirterek, "Bu mübarek ayın başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyor, katılımları için Sayın Büyükelçilere teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.

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