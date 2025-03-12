Dışişleri Bakanı Fidan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı'na birlik mesajı! "Zulüm karşısında omuz omuza mücadele edelim"

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Bakan Fidan, İİT'nin, adaletin ve hakkaniyetin savunulmasında giderek artan bir vazife üstlendiğini belirterek, "Bu mübarek ayın başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyor, katılımları için Sayın Büyükelçilere teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.