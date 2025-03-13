Afyonkarahisar’da nefes kesen operasyon: 3 bin 450 tabanca gövdesi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden Afyonkarahisar'da düzenlenen silah kaçakçılığına yönelik operasyonda çok sayıda silah ve tamamalayıcı parçanın ele geçirildiğini duyurdu.

3 BİN 450 TABANCA GÖVDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, "Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu; Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonda; durdurulan bir aracın içerisinde yapılan aramada; 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ve 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi." dedi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalanırken 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN NET MESAJ

Bakan Ali Yerlikaya düzenlenen operasyonların kararlılık devam edeceğini yineleyerek "Ülkemizin her köşesinde, ruhsatsız silah ticareti yapan silah kaçakçılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor ve etmeye devam edecek. Afyonkarahisar Valimizi, operasyonu koordine eden Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. " ifadelerini kullandı.