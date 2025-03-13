Afyonkarahisar'da nefes kesen operasyon: 3 bin 450 tabanca gövdesi ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirti. Yerlikaya açıklamasında '3 bin 450 tabanca üretilebilecek tabanca gövdesi ile 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamasında halkın huzurunun bozulmasına müsaade edilmeyeceği ifade ederken 'Nereye gizlerseniz gizleyin, ruhsatsız silahları tek tek bulup ortaya çıkaracağız' dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden Afyonkarahisar'da düzenlenen silah kaçakçılığına yönelik operasyonda çok sayıda silah ve tamamalayıcı parçanın ele geçirildiğini duyurdu.
3 BİN 450 TABANCA GÖVDESİ ELE GEÇİRİLDİ
Bakan Yerlikaya, "Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu; Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonda; durdurulan bir aracın içerisinde yapılan aramada; 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ve 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi." dedi.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalanırken 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN NET MESAJ
Bakan Ali Yerlikaya düzenlenen operasyonların kararlılık devam edeceğini yineleyerek "Ülkemizin her köşesinde, ruhsatsız silah ticareti yapan silah kaçakçılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor ve etmeye devam edecek. Afyonkarahisar Valimizi, operasyonu koordine eden Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. " ifadelerini kullandı.