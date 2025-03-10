Fidan’dan İsrail’e sert mesaj: Zorla göç ettirme çabaları başarısız olacak!

Fidan, Filistin meselesine kalıcı çözüme kavuşturmak ve sorumluluk almak gerektiğini belirtti / İHA

İTİDAL VE SAĞDUYU ÇAĞRISI

Toplantıda DEAŞ'a karşı müşterek operasyon ve istihbarat mekanizması kurulmasına yönelik karar alındığını ve bu Beşli Güvenlik Zirvesinin çok önemli bir adım olduğunu ifade eden Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Toplantıda ayrıca DEAŞ'a karşı bir müşterek operasyon ve istihbarat mekanizması kurulmasına yönelik karar aldık. Uzman ekiplerimiz bu süreci detaylandırarak hızla hayata geçirecek. Birlikte hareket ettiğimiz sürece, bölgesel barışa ve güvenliğe daha güçlü katkılar sağlayacağız. Bugünkü Beşli Güvenlik Zirvesi, bu yönde atılmış çok önemli bir adımdır. Bir sonraki toplantımızı, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Son günlerde bazı çevrelerin Suriye'de istikrarsızlık oluşturmak amacıyla toplumsal fay hatlarını harekete geçirme çabaları gözlemlenmektedir. Hadiseleri, herhangi bir mezhebe ya da dini gruba mal etmeye çalışmak doğru değildir. Yaşanan gerginliklerin mezhep çatışmasına dönüşmesini amaçlayan provokasyonlara karşı, itidal ve sağduyu içinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır."