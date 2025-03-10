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Fidan'dan İsrail'e sert mesaj: Zorla göç ettirme çabaları başarısız olacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.03.2025 01:28 Güncelleme: 10.03.2025 01:36
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Fidan’dan İsrail’e sert mesaj: Zorla göç ettirme çabaları başarısız olacak!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı Beşli Güvenlik Zirvesi’nde “Gazze Filistin toprağıdır ve öyle kalacaktır” diyerek Filistinlilerin ana yurtlarından zorla göç ettirilmesine yönelik söylem ve adımlar başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.

Bakan Fidan Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Beşli Güvenlik Zirvesi'ne katıldı. Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fidan, "Türkiye, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan olarak bölgemizin kronik sorunlarına ortak çözümler üretmek ve bölgesel inisiyatif almak amacıyla bir araya geldik" diyerek toplantıda başta terörle mücadele olmak üzere Suriye'nin istikrarını yakından ilgilendiren konuları detaylı bir şekilde ele alındığını bildirdi.

Bakan Fidan'dan İsrail'e net mesaj: Gazze Filistin toprağıdır / İHABakan Fidan'dan İsrail'e net mesaj: Gazze Filistin toprağıdır / İHA

"ZORLA GÖÇE YÖNELİK ADIMLAR BAŞARISIZLIĞA MAHKUM"

Konuşmasında İsrail'in yayılmacı politikasına karşı durmak ve Filistin meselesi için kalıcı çözüme kavuşturmak için sorumluluk alınması gerektiğine dikkat çeken Bakan Fidan, "Suriye'de yeni kurulan hükumete her yönüyle yardımcı olma, istikrarlaştırıcı bütün faaliyetleri destekleme konusunda hemfikiriz. İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı durmak ve Filistin meselesini kalıcı çözüme kavuşturmak için sorumluluk almak zorundayız. Gazze, Filistin toprağıdır ve öyle kalacaktır. Filistinlilerin ana yurtlarından zorla göç ettirilmesine yönelik söylem ve adımlar başarısızlığa mahkumdur" diye konuştu.

Fidan, Filistin meselesine kalıcı çözüme kavuşturmak ve sorumluluk almak gerektiğini belirtti / İHAFidan, Filistin meselesine kalıcı çözüme kavuşturmak ve sorumluluk almak gerektiğini belirtti / İHA

İTİDAL VE SAĞDUYU ÇAĞRISI

Toplantıda DEAŞ'a karşı müşterek operasyon ve istihbarat mekanizması kurulmasına yönelik karar alındığını ve bu Beşli Güvenlik Zirvesinin çok önemli bir adım olduğunu ifade eden Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Toplantıda ayrıca DEAŞ'a karşı bir müşterek operasyon ve istihbarat mekanizması kurulmasına yönelik karar aldık. Uzman ekiplerimiz bu süreci detaylandırarak hızla hayata geçirecek. Birlikte hareket ettiğimiz sürece, bölgesel barışa ve güvenliğe daha güçlü katkılar sağlayacağız. Bugünkü Beşli Güvenlik Zirvesi, bu yönde atılmış çok önemli bir adımdır. Bir sonraki toplantımızı, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Son günlerde bazı çevrelerin Suriye'de istikrarsızlık oluşturmak amacıyla toplumsal fay hatlarını harekete geçirme çabaları gözlemlenmektedir. Hadiseleri, herhangi bir mezhebe ya da dini gruba mal etmeye çalışmak doğru değildir. Yaşanan gerginliklerin mezhep çatışmasına dönüşmesini amaçlayan provokasyonlara karşı, itidal ve sağduyu içinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır."

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