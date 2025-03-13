DHKP-C’nin alçak planı önlendi! Hedeflerinde yine bir savcı vardı
İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C terör örgütü yine hakim ve savcılara yönelik hain bir plan hazırladı. Bir savcıyı hedef alan eylem, istihbarat birimlerinin dikkati sayesinde önlendi. İşte detaylar…
İstanbul'da 10 yıl önce Çağlayan Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C terör örgütü, geçen yıl da adliyenin C Kapısı önündeki güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlenmiş, adliyeye girmeye çalışan iki DHKP-C'li terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.
Sabah'ın haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı, DHKP-C terör örgütünün adliyeler önünde nerelerde güvenlik zafiyeti olup olmadığına dair sürekli keşif çalışması yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından örgüt üyesi Derya Taşkıran'ın (37) Çağlayan adliyesinde eylem planladığı bilgisine ulaşıldı. Uzun süre takip edilen Derya Taşkıran, Çağlayan adliyesine geldi. Üzerinde silah bulunmayan örgüt üyesi, güvenlik noktasından geçtikten sonra müracaat savcılığına yöneldi.
KATİP YERİNE SİVİL POLİS
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Emniyet birimlerine bilgi verildi. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunda ifade vermek istediğini belirten örgüt üyesini dinleyen görevliler, Derya Taşkıran'ın eylem arayışında olduğunu bildikleri için ifade işlemlerine zabıt katibi yerine sivil polis memuru görevlendirdi.
Polis memuru tarafından dinlenen örgüt üyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının üzerinde yapılan aramada ise urgan bulundu.
SAVCIYI ÖLDÜRMEYİ PLANLAMIŞ
Kadın teröristin, yanında getirdiği urgan ile aile suçları soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısının odasına girip savcıyı öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. Derya Taşkıran gözaltına alınınca da polise direnip slogan attı. İfadesi alınan örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine konuldu. Yine İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması Dev-Genç'e yönelik geçen Aralık ayında yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler, 20 Aralık'ta Çağlayan adliyesine sevk edildi.
Örgüt üyeleri adliyeye getirildiğinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Busenur Öztürk'ü adliye içerisinde gördü. Örgütün gençlik yapılanması üyeleri tutuklandıktan sonra eylem yapacağı düşünülen DHKP-C üyesi Busenur Öztürk de adliye içerisinde gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
HAKİM VE SAVCILAR TEHDİT ALTINDA
İstanbul genelinde keşif, istihbarat çalışmaları yapan DHKP-C'nin sürekli tehdidinde yer alan adliyelerde, hakim ve savcıların korunmasına yönelik üst düzey tedbirlerin alınması gerektiği bir kez daha gün yüzüne çıktı. Gücünü kaybeden örgütün ses getirmek amacıyla özellikle Çağlayan adliyesinde sürekli keşif çalışması yaptığı istihbarat raporlarına yansırken, güvenliğin üst düzeyde olması gerektiği belirtildi.
İstanbul genelindeki adliyelerde güvenlik görevlilerinin eksikliği daha önceki raporlara yansımış, Çağlayan adliyesine en az 300 güvenlik görevlisinin daha eklenmesi kaydedilmişti. Adliyelerde yakın koruma polislerinin sayılarının yetersiz olduğu, bazı Cumhuriyet Savcıları ile mahkeme başkanlarının korumaları da bulunmuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BYD fiyat listesi güncellendi! Mart 2025 BYD Dolphin, Atto 3, Han, Tang ve Seal modelleri ne kadar oldu?
- Merkür Retrosu ne zaman, hangi gün başlayacak? 2025 Mart ayı Merkür retrosu nedir, etkileri neler?
- Siber Güvenlik Kanunu maddeleri 2025 | Meclis'te kabul edildi! Siber Güvenlik Kanunu nedir, içeriği neler?
- Güneşli günler kısa sürecek: İstanbul dahil o illere sağanak ve soğuk alarmı! Mart yine şaşırtmadı!
- 2025 Kanlı ay tutulması bugün saat kaçta? Mart ayı dolunayı Türkiye'den izlenecek mi?
- Yeni motosiklet cezaları 2025 | Motosiklet cezaları ne kadar oldu? Kask takmama, kırmızı ışıkta geçme...
- Zodyak’ın gizli düşmanlıkları: Birbiriyle asla uyuşmayan burçlar
- Belediyelere KPSS puanıyla memur alımı başladı! En az 55 puanla alımlar yapılacak
- Otobüslerde aile indirimi başladı mı, şartları neler? Şehirlerarası otobüslerde aile indirimi ne kadar?
- Ayçiçek yağı hangi markette en uygun fiyata satılıyor?
- AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 2. Dönem AÖL Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- Beyaz far yasaklandı mı, son durum ne? Xenon beyaz far nedir, zararları neler?