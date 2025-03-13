DHKP-C’nin alçak planı önlendi! Hedeflerinde yine bir savcı vardı

Kadın terörist, savcının boynuna ip geçirip eylem yapacaktı (AHABER ARŞİV)

KATİP YERİNE SİVİL POLİS



Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Emniyet birimlerine bilgi verildi. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunda ifade vermek istediğini belirten örgüt üyesini dinleyen görevliler, Derya Taşkıran'ın eylem arayışında olduğunu bildikleri için ifade işlemlerine zabıt katibi yerine sivil polis memuru görevlendirdi.

Polis memuru tarafından dinlenen örgüt üyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının üzerinde yapılan aramada ise urgan bulundu.