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DHKP-C’nin alçak planı önlendi! Hedeflerinde yine bir savcı vardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.03.2025 08:43 Güncelleme: 13.03.2025 09:04
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DHKP-C’nin alçak planı önlendi! Hedeflerinde yine bir savcı vardı

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C terör örgütü yine hakim ve savcılara yönelik hain bir plan hazırladı. Bir savcıyı hedef alan eylem, istihbarat birimlerinin dikkati sayesinde önlendi. İşte detaylar…

İstanbul'da 10 yıl önce Çağlayan Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C terör örgütü, geçen yıl da adliyenin C Kapısı önündeki güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlenmiş, adliyeye girmeye çalışan iki DHKP-C'li terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Kadın terörist, savcının boynuna ip geçirip eylem yapacaktı (AHABER ARŞİV)Kadın terörist, savcının boynuna ip geçirip eylem yapacaktı (AHABER ARŞİV)

Sabah'ın haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı, DHKP-C terör örgütünün adliyeler önünde nerelerde güvenlik zafiyeti olup olmadığına dair sürekli keşif çalışması yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından örgüt üyesi Derya Taşkıran'ın (37) Çağlayan adliyesinde eylem planladığı bilgisine ulaşıldı. Uzun süre takip edilen Derya Taşkıran, Çağlayan adliyesine geldi. Üzerinde silah bulunmayan örgüt üyesi, güvenlik noktasından geçtikten sonra müracaat savcılığına yöneldi.

Kadın terörist, savcının boynuna ip geçirip eylem yapacaktı (AHABER ARŞİV)Kadın terörist, savcının boynuna ip geçirip eylem yapacaktı (AHABER ARŞİV)

KATİP YERİNE SİVİL POLİS

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Emniyet birimlerine bilgi verildi. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunda ifade vermek istediğini belirten örgüt üyesini dinleyen görevliler, Derya Taşkıran'ın eylem arayışında olduğunu bildikleri için ifade işlemlerine zabıt katibi yerine sivil polis memuru görevlendirdi.

Polis memuru tarafından dinlenen örgüt üyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının üzerinde yapılan aramada ise urgan bulundu.

Kadın terörist, savcının boynuna ip geçirip eylem yapacaktı (AHABER ARŞİV)Kadın terörist, savcının boynuna ip geçirip eylem yapacaktı (AHABER ARŞİV)

SAVCIYI ÖLDÜRMEYİ PLANLAMIŞ

Kadın teröristin, yanında getirdiği urgan ile aile suçları soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısının odasına girip savcıyı öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. Derya Taşkıran gözaltına alınınca da polise direnip slogan attı. İfadesi alınan örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine konuldu. Yine İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması Dev-Genç'e yönelik geçen Aralık ayında yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler, 20 Aralık'ta Çağlayan adliyesine sevk edildi.

Kadın terörist, savcının boynuna ip geçirip eylem yapacaktı (AHABER ARŞİV)Kadın terörist, savcının boynuna ip geçirip eylem yapacaktı (AHABER ARŞİV)

Örgüt üyeleri adliyeye getirildiğinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Busenur Öztürk'ü adliye içerisinde gördü. Örgütün gençlik yapılanması üyeleri tutuklandıktan sonra eylem yapacağı düşünülen DHKP-C üyesi Busenur Öztürk de adliye içerisinde gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Kadın terörist, savcının boynuna ip geçirip eylem yapacaktı (AHABER ARŞİV)Kadın terörist, savcının boynuna ip geçirip eylem yapacaktı (AHABER ARŞİV)

HAKİM VE SAVCILAR TEHDİT ALTINDA

İstanbul genelinde keşif, istihbarat çalışmaları yapan DHKP-C'nin sürekli tehdidinde yer alan adliyelerde, hakim ve savcıların korunmasına yönelik üst düzey tedbirlerin alınması gerektiği bir kez daha gün yüzüne çıktı. Gücünü kaybeden örgütün ses getirmek amacıyla özellikle Çağlayan adliyesinde sürekli keşif çalışması yaptığı istihbarat raporlarına yansırken, güvenliğin üst düzeyde olması gerektiği belirtildi.

Kadın terörist, savcının boynuna ip geçirip eylem yapacaktı (AHABER ARŞİV)Kadın terörist, savcının boynuna ip geçirip eylem yapacaktı (AHABER ARŞİV)

İstanbul genelindeki adliyelerde güvenlik görevlilerinin eksikliği daha önceki raporlara yansımış, Çağlayan adliyesine en az 300 güvenlik görevlisinin daha eklenmesi kaydedilmişti. Adliyelerde yakın koruma polislerinin sayılarının yetersiz olduğu, bazı Cumhuriyet Savcıları ile mahkeme başkanlarının korumaları da bulunmuyor.

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