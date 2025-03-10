Başkan Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" vurgusu: Yeni mücadele dönemine idmanlı gireceğiz | AB'ye uyarı | Suriye'deki çatışmalar

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu | Fotoğraf: AA

"BİRBİRİMİZE DÜŞERSEK O ZAMAN DA BİZİ KİMSE KORUYAMAZ"

Binlerce yıldır bu coğrafyada bir arada, birlikte yaşandığına, aynı kaderin paylaşıldığına işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnşallah, ebediyen burada yan yana yaşamaya devam edeceğiz. Türkler, Araplar, Kürtler, Sünniler ve Aleviler olarak birbirimizin hamisiyiz, dostuyuz, kader ortağıyız. Şayet biz tefrikayı kapımıza yaklaştırmazsak Müslümanların kanından ve göz yaşından beslenenler hiçbir şey yapamaz. Ama birbirimize düşersek o zaman da bizi kimse koruyamaz. Bölgemizde huzura açılan kapının anahtarı ittihattır, vahdettir, acımızın da sevincimizin de ortak olduğunun şuuruna varmaktır. Birlik ve beraberliğimiz ne kadar sağlamsa kardeşlik kalemiz de o derece muhkem, o derece aşılmaz olacaktır."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği ile ortak çıkarlar temelinde karşılıklı saygıyı esas alan tam üyelik hedefine odaklanan bir bakış açısıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Köprüden önce son çıkışın Türkiye olduğunu bir kez daha kendilerine hatırlatıyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

"Suriye'deki yangını tam 14 yıldır ülkemize sıçratmaya çalışanlara da şunu tekrar hatırlatıyorum. Biz ne Irak'ta ne Suriye'de ne Lübnan'da ne de diğer bölge ülkelerinde hiç kimsenin kökeniyle, diniyle, mezhebiyle, inancıyla ilgilenmiyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, hangi mezhebe mensup olursa olsun hiç kimseye farklı gözle bakmadıklarını belirtti.

Tüm insanları Hazreti Ali'nin buyurduğu üzere ya dinde kardeş ya da yaratılışta eşit olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Her kim Suriye'ye baktığında sadece mezhep, meşrep, köken görüyorsa kör bir taassuba hapsolmuş demektir. Her kim sırf meşrebinden dolayı zalime arka çıkıyorsa insanlığa dair tüm değerlerini kaybetmiş demektir. Biz asla böyle olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. 1 milyon Suriyeli Baas rejimi tarafından katledilirken, nerede duruyorsak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Geçen sene seçim kazanmak uğruna faşizmin en ilkel biçimi sergilenirken neyi savunuyorsak bugün de aynı ilkeleri dirayetle savunuyoruz."

Suriye konusunda kimsenin Türkiye'ye vicdan dersi veremeyeceğini ifade eden Erdoğan, varil bombalarıyla kimyasal silahlarla masum çocuklar öldürülürken 14 yıl boyunca susanların bugün çıkıp Türkiye'ye hadsizlik edemeyeceğinin altını çizdi.

Erdoğan, "Biz hem Suriye'de hem de Gazze'de kardeşlik sınavımızı alnımızın akıyla vermiş bir hükümetiz. Türkiye insani ve ahlaki olarak ne yapılması gerekiyorsa dün olduğu gibi bugün de fazlasıyla yapmaktadır. Muhalefet en azından böyle muhataralı bir konuda sorumlu davranmalı, fitne ateşine odun taşımaktan artık vazgeçmelidir." dedi.

"Alevi canlarımızı kışkırtarak siyaset yapmak, iç cephemizi sarsmayı hedef alan bir sabotaj girişimidir." diyen Erdoğan, soykırımcı canilerden medet ummanın kelimenin tam anlamıyla mandacılık olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye gibi Suriye'nin de bağımsızlığını şehit kanlarıyla kazanmış özgür bir devlet olduğuna dikkati çekerek, eski kötü günlerin hayalini kuranların hüsrana uğrayacağını söyledi.