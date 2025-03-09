Van-Tahran tren seferleri yarın başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu | ahaber.com.tr

Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye ile İran arasındaki demiryolu iş birliği, bölgesel ulaşımın güçlenmesi ve turizm hareketliliğinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Van-Tahran treninin yeniden seferlere başlaması hem ekonomik hem de kültürel bağları daha da kuvvetlendirecektir." ifadelerini kullandı.