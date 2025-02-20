CHP’li Ahmet Özer sabıkalı uyuşturucu kaçakçısını işe almış!

Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı

Özer'in yerine başkanvekili olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atanmasıyla, Özer'in belediyede şimdiye kadar işe alımlarda kayırmacılık yaparak akrabalarını nasıl maaşa bağladığı görüldü.

Ahmet Özer'in oğlu Serhan Özer, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde Danışman, kızı Seraf Özer'in ise Medya ve İletişimden Sorumlu Danışman olarak görev yaptığı bilgisine ulaşıldı.