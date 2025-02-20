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CHP’li Ahmet Özer sabıkalı uyuşturucu kaçakçısını işe almış!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.02.2025 08:41
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CHP’li Ahmet Özer sabıkalı uyuşturucu kaçakçısını işe almış!

Terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer görevinden uzaklaştırıldı. Özer'in görevinden uzaklaştırılmasının ardından birçok skandal da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Özer’in son olarak Diyarbakır merkezli büyük bir uyuşturucu şebekesinin üyesi olan Aydın Ergün'ü işe aldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in cezaevine gönderilmesinin ardından birçok skandal da gün yüzüne çıktı.

Belediyeyi adeta aile şirketine çeviriren Özer'in göreve başladıktan hemen sonra akrabalarını birer birer işe yerleştirmeye başladığı belirlendi.

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Özer'in yerine başkanvekili olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atanmasıyla, Özer'in belediyede şimdiye kadar işe alımlarda kayırmacılık yaparak akrabalarını nasıl maaşa bağladığı görüldü.

Ahmet Özer'in oğlu Serhan Özer, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde Danışman, kızı Seraf Özer'in ise Medya ve İletişimden Sorumlu Danışman olarak görev yaptığı bilgisine ulaşıldı.

CHP’li Ahmet Özer sabıkalı uyuşturucu kaçakçısını işe almış!

UYUŞTURUCU KAÇAKÇISINI İŞE ALMIŞLAR
Sabah'ın haberine göre; Skandallar bununla da kalmadı. Sabıkalı bir kişinin belediyede istihdam edildiği ortaya çıktı.

CHP'li eski yönetiminin Diyarbakır merkezli büyük bir uyuşturucu şebekesinin üyesi olan Aydın Ergün'ü işe aldığı anlaşıldı.

Uyuşturucu madde kaçakçılığından sabıkası bulunan Ergün'ün aylarca belediyede çalıştırıldığı ve kendisine kamu kaynaklarından maaş verildiği belirlendi.

Suç kaydı bulunan Aydın Ergün'ün belediyedeki işine son verildi.

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