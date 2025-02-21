Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı! 15 yıla kadar hapsi istendi

Silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (AA)

NE OLMUŞTU?



Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim günü evinde gözaltına alınmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği iddia edilmişti.



Başsavcılığın talebi ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda gözaltına alınan Özer'in evi, aracı ve görev yaptığı belediye binasındaki odasında arama yapılmıştı.

Ahmet Özer, 31 Ekim'de, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.