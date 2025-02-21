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Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı! 15 yıla kadar hapsi istendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.02.2025 13:10 Güncelleme: 21.02.2025 13:17
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Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı! 15 yıla kadar hapsi istendi

PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 83 sayfadan oluşan iddianamede, Özer'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında Özer hakkında yapılan teknik takip ve iletişimin dinlenmesine göre, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki aramada ele geçirilen dokümanda örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında, Ahmet Özer'in de aralarında olduğu bazı akademisyenlerin "Demokratik Özerklik" projesine katkı sunmak istediğini elebaşı Öcalan'a ilettikleri aktarıldı.

CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltı görüntüleri (AA)CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltı görüntüleri (AA)

İddianamede, Özer'in, bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni perspektif alamadıklarını, "örgüt liderinin" kitaplarına yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiğini, terör örgütünün Cizre, Silopi, Nusaybin, Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi ilçeler olmak üzere sözde demokratik özerkliği gerçekleştirmek ve hayata geçirmek adına ilan edilen sözde özerklik/öz yönetim çalışmalarına katkı sunma isteğini HDP'li yöneticilere söylediği, yöneticilerin de bunları örgütün üst düzey elebaşılarına ilettiği tespitlerine yer verildi.

CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltı görüntüleri (AA)CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltı görüntüleri (AA)

Şüpheli Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Mahkeme heyetinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.

Silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (AA)Silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (AA)

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim günü evinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği iddia edilmişti.

Başsavcılığın talebi ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda gözaltına alınan Özer'in evi, aracı ve görev yaptığı belediye binasındaki odasında arama yapılmıştı.

Ahmet Özer, 31 Ekim'de, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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