PKK soruşturması kapsamında aranıyordu! Ahmet Özer'in yardımcısı Yunanistan'da çıktı
Terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yardımcılığı görevini yapan Osman Yalçın da örgütün mali yapılanmasında olduğu gerekçesiyle her yerde aranıyordu. Firarı olduğu öğrenilen Yalçın'ın Yunanistan'a kaçtığı ve burada sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü PKK'lı isimlerle irtibatta olduğu ve örgüte üye olduğu gerekçesiyle görevden alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmanın devamında ise Özer'in yardımcılığını yapan Osman Yalçın hakkında da PKK/KCK'nın "Mali alan yapılanmasına" yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.
FİRAR ETTİ
İstanbul TEM Şube Müdürlüğü tarafından Yalçın'ın ev ve iş yerine baskın düzenlenmiş, Yalçın'ın cep telefonunu evinde bırakıp firar ettiği belirlenmişti.
PKK İLE BAĞI ÇIKTI
Yalçın'ın, Diyarbakır'da örgüt üyeleri ile yoğun iletişim ve mali irtibatı kurduğu, terör örgütü irtibatı nedeniyle KHK ile kapatılan Jiyan TV isimli medya kuruluşuyla da ilişkisi bulunduğu ortaya çıkmıştı. Tutuklanan Özer döneminde Yalçın'ın Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'nden sorumlu belediye başkan yardımcısı olduğu belirlenmişti.
İŞTE FİRAR GÖRÜNTÜSÜ
Sabah'ın haberine göre evinde bulunamayan Yalçın'ın gitmiş olduğu değerlendirilen adreslerde İstanbul polisi tarafından arama yapılırken, son olarak Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarında Osman Yalçın'ın güvenlik kameralarına bir akrabası ile birlikte operasyon sabahı 07.13 sıralarında takıldığı görülmüştü. Yalçın'ın birlikte görüldüğü akademisyen Evin Emine Demir Sarıçiçek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla gözaltına alınmıştı.
YUNANİSTAN'A SIĞINMA TALEBİ
Hakkında gözaltı kararı verildiği gün, saat 07.13'de evinde kaldığı Evin Emine Demir Sarıçiçek ile birlikte evden çıkan Osman Yalçın'ın sahile gittiği belirlenmişti. İstihbarat kaynaklarından ulaştığı bilgilere göre, Yalçın'ın yasa dışı yollardan Yunanistan'a firar ettiği tespit edildi. Yalçın'ın Yunanistan'da sığınma talebinde bulunduğu öğrenildi.
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