PKK soruşturması kapsamında aranıyordu! Ahmet Özer’in yardımcısı Yunanistan’da çıktı

Tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (A Haber arşiv)

FİRAR ETTİ

İstanbul TEM Şube Müdürlüğü tarafından Yalçın'ın ev ve iş yerine baskın düzenlenmiş, Yalçın'ın cep telefonunu evinde bırakıp firar ettiği belirlenmişti.

PKK İLE BAĞI ÇIKTI

Yalçın'ın, Diyarbakır'da örgüt üyeleri ile yoğun iletişim ve mali irtibatı kurduğu, terör örgütü irtibatı nedeniyle KHK ile kapatılan Jiyan TV isimli medya kuruluşuyla da ilişkisi bulunduğu ortaya çıkmıştı. Tutuklanan Özer döneminde Yalçın'ın Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'nden sorumlu belediye başkan yardımcısı olduğu belirlenmişti.