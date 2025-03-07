Gündem: Terörsüz Türkiye! MHP lideri Devlet Bahçeli CHP'li Tanrıkulu ile telefonda görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yeni gelişme yaşandı. Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu aradı. Görüşmeye ilişkin sosyal medya da paylaşım yapan Tanrıkulu, 'İçinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu.' ifadelerine yer verdi.
MHP lideri Bahçeli geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Abdullah Öcalan'a PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrı yapmıştı.
Bu çağrının ardından Devlet Bahçeli, telefon trafiğini hızlandırmış ve Selahattin Demirtaş ile DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ı aramıştı. Daha sonra teröristbaşı Öcalan Bahçeli'nin çağrısına uyarak terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapmıştı.
Yaşanan gelişmelerin ardından MHP lideri Bahçeli bu sefer de CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile telefonda görüştü.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını duyurdu.
"HERKESİN KATKISI ÖNEMLİ"
Tanrıkulu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak görüşmenin detaylarını şöyle aktardı: MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu. Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık. Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe-Rangers maçı bugün saat kaçta? FB-Rangers mücadelesi hangi kanalda, şifresiz mi?
- ZTK kura çekimi sonuçları 2025 | Hangi takımlar eşleşti? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakibi kim?
- Kadınlar Günü MESAJLARI 2025 | Kadınlar için anlamlı, motive edici, kısa ve uzun 8 Mart mesajları...
- Doğum izni artacak mı, kaç ay olacak? Annelik izni son durum ne?
- Spiritüel nedir, ne anlama geliyor? Ece Gürel ve Spiritüel uyanışın bağlantısı ne?
- Ramazan ayının viral tatlısı: Çikolatalı güllaç tarifi! Yemeye kalmadan görenler vazgeçemiyor
- ZTK kura çekimi bugün saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Mart geldi, kar ve yağmur gitti! Doğudan Batıya güneş açıyor: Haritada göründü
- Merkez Bankası mart ayı faiz kararı ne oldu? Faiz indirimi oldu mu? 2025 TCMB toplantı takvimi
- İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç tarifi
- İŞKUR kamuya memur alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve kadrolar
- Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 300 bin TL taşıt kredisi maliyet tablosu!