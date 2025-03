Dışişleri Bakanı Fidan'dan İngiliz gazetesine çarpıcı açıklamalar: Suriye'ye harekat sinyali! "PKK/YPG Türkiye'nin yeminli düşmanı"

Financial Times ekran görüntüsü



ABD Başkanı Donald Trump'ın eylemlerine ilişkin, "Kendi merkezimizi tasarlamak ve birleşmek için bir uyarı." görüşünü paylaşan Fidan, NATO'nun dağılması durumunda Türkiye'nin yeni bir Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olmak isteyeceğini belirtti.

"AVRUPA İÇİN OK YAYDAN ÇIKTI"



Fidan, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin, "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:



"Başkan Trump, şu anda Avrupa'dan çekilmemeyi seçse bile, gelecekte benzer görüşlere ve siyasi fikirlere sahip birinin Amerika'nın Avrupa'nın güvenliğine katkılarını azaltmayı düşünmesi mümkün."

Financial Times Bakan Fidan'ın, devrik diktatör Beşar Esad sonrası Ankara'nın Suriye'yi istikrara kavuşturma rolünün kamusal yüzü olduğunu yazdı.



"TÜRKİYE'NİN YEMİNLİ DÜŞMANI PKK/YPG"



Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarına ilişkin, "Karada devam eden saldırılar ve yeni askeri hareketlilik açık bir provokasyon. İsrail, her Arap ve Müslüman ülkeyi bir tehdit olarak görüyor ve bu son derece tehlikeli. Tüm sınırdaş devletleri zayıf tutma stratejisi savunulamaz." görüşünü paylaştı.



Fidan, Suriye'de "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin "Türkiye'nin yeminli düşmanı" olduğuna dikkati çekerek, terör örgütünün faaliyetlerine devam etmesine izin verilemeyeceğini vurguladı.