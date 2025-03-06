Dışişleri Bakanı Fidan'dan İngiliz gazetesine çarpıcı açıklamalar: Suriye'ye harekat sinyali! "PKK/YPG Türkiye'nin yeminli düşmanı"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda Suriye’de Ahmed el Şara yönetimi, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları ve terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG/SDG hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Suriye'de harekat yapmaktan çekinmeyeceğinin altını çizen Fidan terör örgütü için 'Türkiye'nin yeminli düşmanı' dedi. İşte ayrıntılar...
Fidan, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eylemlerine ilişkin, "Kendi merkezimizi tasarlamak ve birleşmek için bir uyarı." görüşünü paylaşan Fidan, NATO'nun dağılması durumunda Türkiye'nin yeni bir Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olmak isteyeceğini belirtti.
"AVRUPA İÇİN OK YAYDAN ÇIKTI"
Fidan, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin, "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:
"Başkan Trump, şu anda Avrupa'dan çekilmemeyi seçse bile, gelecekte benzer görüşlere ve siyasi fikirlere sahip birinin Amerika'nın Avrupa'nın güvenliğine katkılarını azaltmayı düşünmesi mümkün."
Financial Times Bakan Fidan'ın, devrik diktatör Beşar Esad sonrası Ankara'nın Suriye'yi istikrara kavuşturma rolünün kamusal yüzü olduğunu yazdı.
"TÜRKİYE'NİN YEMİNLİ DÜŞMANI PKK/YPG"
Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarına ilişkin, "Karada devam eden saldırılar ve yeni askeri hareketlilik açık bir provokasyon. İsrail, her Arap ve Müslüman ülkeyi bir tehdit olarak görüyor ve bu son derece tehlikeli. Tüm sınırdaş devletleri zayıf tutma stratejisi savunulamaz." görüşünü paylaştı.
Fidan, Suriye'de "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin "Türkiye'nin yeminli düşmanı" olduğuna dikkati çekerek, terör örgütünün faaliyetlerine devam etmesine izin verilemeyeceğini vurguladı.
TERÖR ÖRGÜTLERİNE AÇIK MESAJ: TÜRKİYE HAREKAT BAŞLATABİLİR
Bakan Fidan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG konusunda da net bir uyarıda bulundu. Financial Times'ın aktardığına göre SDG'nin Suriyeli olmayan teröristlerini ülkeden çıkarması ve dağıtması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan aksi takdirde Türkiye'nin bölgeye yeniden askeri harekat başlatabileceğini söyledi.
"Bu insanlar Türkiye'nin yeminli düşmanıdır" diyen Bakan Fidan yaklaşık 2.000 teröristin PKK'dan ve 5.000'e kadarının da Suriye'deki bağlı örgütlerden olduğunu belirtti ve "Bunların devam etmesine izin veremeyiz." dedi.
BAKAN FİDAN'DAN ŞARA'YA EL KAİDE VE DEAŞ UYARISI
Financial Times Bakan Fidan'ın HTŞ'nin Suriye'de Esad rejimini deviren son saldırılardan haberdar olmadığını söylediğini belirtirken Ankara'nın bilgisi olmaksızın böyle bir operasyon düzenlenemeyeceğini vurguladı. İngiliz gazete Bakan Fidan'ın ayrıca 2017'de gizli bir toplantıda Ahmed el Şara ile görüştüğünü ve o dönem HTŞ'nin lideri şimdi ise Suriye'nin geçiş dönemi Cumhurbaşkanı olan Şara'ya El Kaide ve DEAŞ ile tüm bağlarını kesmelerini tavsiye ettiğini söylediğini belirtti.
Bakan Fidan'ın Şara için "O da bu yolu izledi." dediğini ve Şara'nın artık "muhatap olduğu toplumu daha iyi kavradığına inandığını, İdlib'de hizmet sunma deneyiminin Şara'ya hayatın sadece savaştan ibaret olmadığını görmesini sağladığını" söylediğini belirtti.
"BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DİĞERİNE KARŞI KIŞKIRTMAK DOĞRU DEĞİL"
Trump, ilk döneminde Suriye'deki ABD askerlerini çekmekle tehdit etmiş ve aralık ayında ABD'nin "Suriye ile hiçbir ilgisi olmaması gerektiğini" yineleyerek yaklaşık 2.000 askerini çekebileceği yönündeki spekülasyonları yenilemişti.
Bakan Fidan, "Bir gün, ABD, İngiltere ve Fransa, Esad'a karşı Suriye muhalefetine verdikleri desteği geri çekmeye ve Suriye'deki rollerini PKK'yı destekleyerek DEAŞ ile mücadele etmekle sınırlamaya karar verdiler. Bir terör örgütünü diğerine karşı kışkırtmak doğru bir fikir değildi." dedi.
"ANKARA DEVRALABİLİR"
Şam'daki yönetime terör örgütü PKK/YPG meselesinin çözülmesi konusunda "şans verilmek istendiğini" belirten Fidan, Ankara'nın gerekirse PKK/YPG'nin kontrol ettiği ve terör örgütü DEAŞ mensupları ve akrabalarının kaldığı kamp ve hapishaneleri devralabileceğini kaydetti.
Fidan, durumun istihbarat ve hava gücü meselesi olduğuna işaret ederek "Dolayısıyla biz, Suriye'nin komşuları olarak kendi bölgesel platformumuzu oluşturabilirsek ABD çekilse dahi DEAŞ ile mücadeleye devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
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