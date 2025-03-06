06 Mart 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Terörsüz Türkiye hedefine bir destek de TÜGVA'dan

Terörsüz Türkiye hedefine bir destek de TÜGVA'dan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.03.2025 12:43
ABONE OL
Terörsüz Türkiye hedefine bir destek de TÜGVA’dan

Türkiye Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlerken, sürece de peş peşe destekler gelmeye devam ediyor. Son olarak TÜGVA, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Sürece destek ifade edilirken, 'Ülkemizin terör belasından tamamen kurtulup, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda attığı bu cesur adımları yürekten destekliyoruz.' denildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından başlayan süreç sonucu, İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeler gerçekleştiren DEM Parti heyeti geçtiğimiz hafta Öcalan'ın kaleme aldığı çağrıyı kamuoyu ile paylaşmıştı. Teröristbaşı Öcalan, PKK terör örgütüne "Silah bırakın ve kendinizi lağvedin" çağrısında bulunmuş ve örgütün kongresini toplamasını istemişti.

TÜGVA'DAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE DESTEK
Öcalan'dan gelen çağrının ardından Terörsüz Türkiye hedefine birçok kişi ve kurumdan da destek mesajları gelmişti. Son olarak Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bir basın açıklaması yayınlayarak sürece desteğini açıkladı. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci imzasını taşıyan açıklamada, "Ülkemizin terör belasından tamamen kurtulup, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda attığı bu cesur adımları yürekten destekliyoruz. Bu ülkenin vatanperver fertleri olarak, Terörsüz Türkiye'nin güçlü yarınlarını inşa etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz." denildi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci (A Haber arşiv)TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci (A Haber arşiv)

İşte "Terörsüz Türkiye: Güçlü Yarınlara Emin Adımlarla" başlığını taşıyan o açıklama
PKK terör örgütü, kuruluşundan bu yana on binlerce vatan evladının kanının dökülmesine sebep olmuştur. Komünist-Marksist ideolojiden beslenen bu yapı, Türkiye'yi fiziksel olarak bölme hedefinin yanı sıra, toplumu fikri ve kültürel olarak ayrıştırmaya çalışmıştır. Kanlı saldırılarını ülkenin bütünlüğünü zedeleme aracı olarak kullanırken, çoğu zaman dış güçlerle iş birliği yapmaktan geri durmamıştır.

Türkiye'nin son yıllarda hızla gelişmesi ve terörle mücadelede kararlı duruşu, PKK'nın ülkeyi bölme hedefini imkânsız hale getirmiştir. Örgüte yeni katılımlar neredeyse tamamen bitmiş, mevcut kadrolar ise umutsuzluk içinde hareket edemez hale gelmiştir. Artık terör örgütünün asıl amacı, kuruluşundaki hedeflerden saparak farklı ülkelerin taşeronluğunu yapmak ve kaos ortamı oluşturmaya evrilmiştir.

Yaklaşık 40 yıldır devam eden terörle mücadele, ilk dönemlerde ağırlıklı olarak silahlı yöntemlerle yürütülmüştür. Türkiye'nin o dönemlerde savunma sanayisinde dışa bağımlı olması ve teknik yetersizlikler, mücadelede zaman zaman zorluklar yaşanmasına neden olmuştur. Ancak fikrî ve siyasi alanda gereken adımların atılmaması, örgütün belirli toplumsal kesimlerde kök salmasına zemin hazırlamıştır.

Son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörle mücadele yalnızca askeri alanla sınırlı kalmamış, siyasi, fikrî ve sivil alanlarda da önemli adımlar atılmıştır. Özellikle demokratikleşme hamleleri, örgütün insan kaynağını kurutmuş, terör örgütü mensuplarını çaresizliğe sürüklemiştir. Türkiye'nin savunma sanayii alanında elde ettiği başarılar, askerî operasyonların etkinliğini artırmış ve terör örgütünü etkisiz hale getirmiştir.

Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye'nin bölgesel ve küresel konumunu güçlendiren politikalar ve istikrarlı duruş, toplumda da büyük bir özgüven ve geleceğe dair umut oluşturmaktadır. Ülkemiz, küresel meselelerde karar verici pozisyona yükselmiş ve tarihî sorumluluklarını üstlenen bir lider ülke olma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan ve terör örgütü elebaşının fesih çağrısı yapmasıyla sonuçlanan süreç, terörle mücadelede tarihi bir eşiğin aşılmasını sağlamıştır.

Türkiye'nin en büyük gençlik hareketlerinden biri olarak, gençler adına geldiğimiz bu süreçten büyük memnuniyet duymaktayız. Ülkemizin terör belasından tamamen kurtulup, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda attığı bu cesur adımları yürekten destekliyoruz. Bu ülkenin vatanperver fertleri olarak, Terörsüz Türkiye'nin güçlü yarınlarını inşa etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Gençliğin geleceği için atılan adımların farkındayız ve arkasındayız.

Bu vesileyle, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, terörle mücadelede emeği geçen tüm kahramanlara teşekkürlerimizi sunarız. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmış bir ülkenin gençleri olarak, geleceğe daha umut dolu bakıyor, emin adımlarla yürüyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefine doğru! A Haber sokağa indi vatandaşa sorduTerörsüz Türkiye hedefine doğru! A Haber sokağa indi vatandaşa sordu TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE DOĞRU! A HABER SOKAĞA İNDİ VATANDAŞA SORDU
Başkan Erdoğan’dan A Takımı’na Terörsüz Türkiye mesajıBaşkan Erdoğan’dan A Takımı’na Terörsüz Türkiye mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN A TAKIMI'NA "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" MESAJI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terörsüz Türkiye hedefine bir destek de TÜGVA’dan Terörsüz Türkiye hedefine bir destek de TÜGVA’dan Terörsüz Türkiye hedefine bir destek de TÜGVA’dan
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör