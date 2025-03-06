Trump'tan Hamas'a tehdit: Son uyarı! Trump Gazze'de ne planlıyor?
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Hamas'ı hedef aldı. Trump, “Hamas Gazze'yi terk etmeli, bu sizin son uyarınız. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi güvende olmayacak. Rehineler serbest bırakılmazsa sizin için cehennem olacak. İsrail'e işi bitirmesi için her şeyi gönderiyorum” ifadelerini kullandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.
Her gün başka bir gündeme uyanan tüm diplomatik tahammülleri yerler bir eden ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendince Hamas'a sert bir uyarıda bulundu.
Hamas'ın Gazze'yi terk etmesi gerektiğini belirten Trump, rehinelerin serbest bırakılmaması durumunda Hamas üyelerinin güvende olmayacağını ve İsrail'e operasyon için tam destek verdiğini ifade etti. Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans bugüne konuk olan askeri stratejist Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.
TRUMP İLE NETANYAHU AYNI DİLİ KONUŞUYOR
Dr. Kemal Olçar: Bilindiği üzere 3 bölümden oluşan bir ateşkes vardı. ABD ve İsrail bunu beraber hazırladılar ve bunun ilk bölümü bitti. Henüz 2. aşamaya geçilemedi ve görüşmeler yapılamadı. Bu nedenle esir takasları da yapılamadı. Trump'ın ifadeleri ve tehditleri Netanyahu ile aynıdır. İsrail ABD ile birlikte bir takım dayatmalarda bulunuyor.
BU ŞEÇENEK MASADA DEĞİL
Hamas'ın onlara göre koz olarak kullandığı tüm rehineleri almak istiyorlar. Hamas'ın Gazze'yi terk etmesini istiyorlar. Bunun bir seçenek olması mümkün değildi. Hamas'ın gitmesi demek Gazze halkının terk etmesi demek. Bunların hedefi zaten Gazze'yi ele geçirmek. Zaten bununla ilgili planlarını da paylaştılar. Trump Gazze halkını sürmek için uygulamaya çalıştığı bu sözde plan İsrail'in yıllardır uygulamaya çalıştığı şeyin ta kendisidir. Bunu yapmak çok kolay değil.
BATI VE ORTA DOĞU PLANLARI KARŞI KARŞIYA
Arap Birliği Gazze halkının orada olduğu ve yeniden inşa edildiği bir planı ortaya koydu. Orada kalıcı konutlar yapılacak. Şu anda ortada 2 plan var. Bir Batı'nın bir de Orta Doğu'daki Arap Birliği'nin planı var. Hangisinin başlangıç olacağını hep birlikte göreceğiz.
İSRAİL NE İSTERSE ALIYOR
Orta Doğu Trump için hayati bir çıkar gibi gözükmüyor. Konuyu İsrail'e devretmiş durumda ve İsrail silah anlamında ne isterse alacak gibi duruyor. İsrail Gazze'yi ilhak etmeye kalkacak ve Batı Şeria ile ilgili de bir takım planları var.
İSRAİL SÖZÜNDE DURMADI
Bu yapılan ateşkes esirleri kurtarmak içindi. Hamas bu konuda çok dikkatli ve hassas alması gerekenleri almaya çalışıyor. İsrail Gazze'den çıkmadı, koridorları boşaltmadı. Bunun yanında yardımları durdurdu. Akaryakıt, gıda ve su girişi kesildi. Gazze halkı şu anda başladığı yere geri döndü.
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