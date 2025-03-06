Trump’tan Hamas’a tehdit: Son uyarı! Trump Gazze’de ne planlıyor?

Her gün başka bir gündeme uyanan tüm diplomatik tahammülleri yerler bir eden ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendince Hamas'a sert bir uyarıda bulundu.

Hamas'ın Gazze'yi terk etmesi gerektiğini belirten Trump, rehinelerin serbest bırakılmaması durumunda Hamas üyelerinin güvende olmayacağını ve İsrail'e operasyon için tam destek verdiğini ifade etti. Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans bugüne konuk olan askeri stratejist Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.

TRUMP İLE NETANYAHU AYNI DİLİ KONUŞUYOR

Dr. Kemal Olçar: Bilindiği üzere 3 bölümden oluşan bir ateşkes vardı. ABD ve İsrail bunu beraber hazırladılar ve bunun ilk bölümü bitti. Henüz 2. aşamaya geçilemedi ve görüşmeler yapılamadı. Bu nedenle esir takasları da yapılamadı. Trump'ın ifadeleri ve tehditleri Netanyahu ile aynıdır. İsrail ABD ile birlikte bir takım dayatmalarda bulunuyor.