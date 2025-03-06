Belediyelere kent uzlaşısı soruşturması: 10 şüpheli hakkında hapis istemi

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu tutuklu 10 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın "kent uzlaşısı" stratejisi kapsamında örgüt mensuplarının İstanbul'daki ilçe belediye ve büyükşehir belediye meclis üyelikleri ve belediye başkan yardımcılıklarına yerleştirildiği, bu yöntemle terör örgütünün etkinliğinin artırıldığı ve finansman sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturmayı tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve 5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyesinin aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.