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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 14 zanlı yakalandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.03.2025 10:29 Güncelleme: 06.03.2025 11:37
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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 14 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada, çatışma bölgeleriyle ve bu bölgelerde yer alan kişilerle irtibatı oldukları değerlendirilen 20 şüpheli tespit edildi.

Türkiye'de eylemler yapabilecekleri değerlendirilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçlerince İstanbul'un 9 ilçesinde 18 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin, 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 14 zanlı yakalandı İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 14 zanlı yakalandı İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 14 zanlı yakalandı

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