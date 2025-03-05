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Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 23:55
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Türkiye’den Pakistan’daki terör saldırısına kınama

Pakistan'da dün askeri tesise yönelik düzenlenen intihar saldırılarında ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralanmıştı. Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısını kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ı, terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'da dün askeri tesise yönelik düzenlenen intihar saldırılarında ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı Pakistan Talibanı'nın üstlendiği belirtilmişti.

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Türkiye’den Pakistan’daki terör saldırısına kınama Türkiye’den Pakistan’daki terör saldırısına kınama Türkiye’den Pakistan’daki terör saldırısına kınama

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