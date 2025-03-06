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Pendik'te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.03.2025 13:02
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Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Pendik'te, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Şüphelinin aynı mahalledeki evine düzenlenen operasyonda da M.M.A. ve M.E.A. yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel asayişin sağlanması, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanıp suçların önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Sanayi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi, sürücü S.O'yu gözaltına aldı.

Şüphelinin aynı mahalledeki evine düzenlenen operasyonda da M.M.A. ve M.E.A. yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
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