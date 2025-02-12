’Kent uzlaşısı’ adı altında örgüt üyeleri belediyelere sızdırıldı!

CHP’li belediyelere terör operasyonu

Örgüt elebaşı Cemil Bayık, 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde, "Kent uzlaşısı olarak ifade edilen strateji yerinde bir karar" diyerek DEM Parti seçmeninin yoğun olduğu yerlerde partinin tek başına aday çıkarmasının doğru olduğunu, batı illerinde ise DEM Parti'ye yakın olan partilerle ittifaka girilebileceğini söylemişti.