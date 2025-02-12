'Kent uzlaşısı' adı altında örgüt üyeleri belediyelere sızdırıldı!
PKK'nın 'Kent Uzlaşısı' adı altında CHP listeleri üzerinden belediyelere örgüt militanlarını yerleştirme girişimine büyük darbe. Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. CHP’li belediyelere gerçekleştirilen operasyonla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Terör örgütü PKK'nın metropol şehirlerde etkinliğini artırma faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında CHP'li ilçe belediyelerinde yapılanan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.
PKK güdümünde DEM Parti ile CHP arasında yapılan 'kent uzlaşısı' kapsamında 2024 yerel seçimleri sonrasında CHP'li belediyelerde belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi olarak görev yapmaya başlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 ilçede çok sayıda adrese eşzamanlı baskın düzenlendi.
PKK'nın Siyasal Alan Yapılanması Çatı Yapılanması'nın (HDK) İstanbul'da faaliyet yürüttükleri belirtilen ve CHP'li belediyelerde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.
İKİSİ BAŞKAN YARDIMCISI
Sabah'ın haberine göre Şüpheliler arasında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alparslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen'in de gözaltına alındığı ifade edildi.
HDK mensubu olduğu tespit edilen ve Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı sivil İ.P.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.
PKK/KCK'nın Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği tespit edildiği bildirildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda bazı yasaklı yayınlar, örgütsel içerikli bazı dokümanlar ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.
'KENT UZLAŞISI'NIN BEYNİ KANDİL
Soruşturma dosyasında, 'Kent Uzlaşısı'nın terör örgütü yöneticilerinin güdümü ve yönlendirmesiyle yapıldığı kaydedildi.
KCK Eş Başkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran, PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Cuma kod adlı Cemil Bayık ve PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Hüseyin Avareş kod adlı Mustafa Karasu'nun geçen yıl 3 farklı tarihte Kent Uzlaşısı ile ilgili yol haritası ve talimatları da soruşturma dosyasında yer aldı.
Örgüt elebaşı Cemil Bayık, 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde, "Kent uzlaşısı olarak ifade edilen strateji yerinde bir karar" diyerek DEM Parti seçmeninin yoğun olduğu yerlerde partinin tek başına aday çıkarmasının doğru olduğunu, batı illerinde ise DEM Parti'ye yakın olan partilerle ittifaka girilebileceğini söylemişti.
Mustafa Karasu ise 4 Nisan 2024'te örgüte müzahir bir kanala verdiği röportajda, DEM'in "Kent Uzlaşısı" adı altında diğer partilerle birlikte iktidara kaybettirmeyi hedeflemesinin doğru bir politika olduğunu dile getirmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin de, PKK sözde yöneticilerinin örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılması talimatı doğrultusunda belediyelere yerleştirildikleri kaydedildi.
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