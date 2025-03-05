MHP duyurdu: Devlet Bahçeli’nin katılacağı toplantı belli oldu

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BAHÇELİ'NİN KATILACAĞI TOPLANTI BELLİ OLDU

Kalp kapakçığı ameliyatı sonrası bir süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Bahçeli'nin katılacağı ilk toplantı belli oldu.

MHP'den alınan bilgiye göre, nisanda yeni eğitim dönemine başlayacak okulda, siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençler, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık, iletişim ve medya gibi birden çok farklı disiplinde dersler alacak.

Eğitimler için 16 Mart'a kadar programa başvurulabilecek. 21. dönem "Siyaset ve Liderlik Okulu" programına katılacak öğrencilere eğitimler, uzman akademisyenlerce verilecek.