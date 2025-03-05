Yapay zekaya 5G teknolojisi desteği! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yeni projeler yolda

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MWC gibi organizasyonlarda bütün yeni teknolojik ürünlerin sergilendiğini ve tanıtımlarının yapıldığını bildiren Uraloğlu, "Ülke olarak 5G'ye geçmek için bir ihale sürecindeyiz. Doğru bir ihale süreci yönetebilmek adına hem sektörü hem de yeni ürünleri takip ediyoruz. Yapılan 5G geçiş süreçlerini inceliyoruz. Biz de kararımızı vererek Türkiye'de 5G'ye geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 5G'yi ülke geneline yaymayı hedeflediklerini, 5G sayesinde diğer teknolojilerin de gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Türkiye'de İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 34 noktada 5G teknolojisinin denendiğini anımsatan Uraloğlu, "5G'yi 4 büyüklerin stadyumlarında hayata geçirdik. Bu hafta içinde de TBMM'de denemeye başlayacağız. Gayet başarılı, sürecin doğru ilerlediğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.