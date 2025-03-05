Çanakkale’de dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı

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Ekipler, 5 şüpheli şahsa ait toplam 22 GSM hattı üzerinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan çalışma sonucu Çanakkale merkezli Siirt, Adana ve İstanbul'da yapılan ikamet aramalarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

1 şüphelinin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu tespit edildi.