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Yasa dışı bahse teşvik suçlaması! Acun Ilıcalı için 3 yıla kadar hapis talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.03.2025 17:35 Güncelleme: 04.03.2025 17:42
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Yasa dışı bahse teşvik suçlaması! Acun Ilıcalı için 3 yıla kadar hapis talebi

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Acun Ilıcalı ve bazı şüpheliler hakkında, TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla, 1'er yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ilıcalı "şüpheli" olarak yer aldı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

İddianamede, Ilıcalı ile bazı şüphelilerin TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddiasıyla "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

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