Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil için istenen ceza belli oldu

Yasa dışı bahis soruşturması! Kaynak: İHA

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Erbil'in 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

'İMZA ATMA' ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Erbil'in 'imza atma' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılma talebinin ise hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verdi. Mahkeme, sanık avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.