Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil için istenen ceza belli oldu
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Bugün görülen davada, savcı mütalaasını açıklayarak, Erbil’in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla aralarında Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu bazı sosyal medya fenomenleri ile ünlü isimler hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil hakkında 11 Kasım 2024 tarihinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiş, 27 Kasım 2024 tarihinde ise bu tedbirin kaldırılmasına hükmedilmişti.
Konuya ilişkin hazırlanan iddianamede Erbil'in 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI!
Açılan dava kapsamında Mehmet Ali Erbil bugün sanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı. İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Ali Erbil ve avukatları hazır bulundu.
Duruşmada kimlik tespiti yapan Erbil tiyatro sanatçısı olduğunu belirterek aylık gelirinin 300-400 bin lira olduğunu söyledi.
"KOSKOCA PROFESÖRLER BİLE ALDATILIYOR"
Daha sonra savunma yapan Erbil, "Bir otel açılışı dolayısıyla Malta'ya davet edildik. Serdar Ortaç ile birlikte gittik ama bizi başka bir olayın içerisine sokmaya çalıştılar. Bir sitenin canlı yayınına sokmaya çalıştılar. Tişört vermek istediler reklam olur diye giymedik. Ben videoda altını çize çize 'yasa dışı bahis hayatta oynamıyorum siz de oynamayın' dedim. Reklam için gitsem böyle bir şey söylemezdim. Reklam amaçlı değil açılış için gidildi oraya. Bunun kariyer ya da yaşla alakası yok koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bizim de basiretimiz bağlandı, böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum" dedi.
"PİŞMAN OLDUK AMA..."
Daha sonra duruşmada Serdar Ortaç tanık sıfatıyla dinlendi. Ortaç ifadesinde, "Malta'ya gider gitmez yemek yiyeceğiz diye masa kurdular. Sonra masa başında röportaj yapmaya başladılar, her şey güzelken birden kumara döndü iş. Sonradan tişört giydiklerini gördük. Bize de para verip tişört giy dediler biz hemen kaçtık. Pişman olduk ama çok geçti. Hemen sabah uçağını bulup döndük" şeklinde konuştu.
MÜTALAA AÇIKLANDI
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Erbil'in 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
'İMZA ATMA' ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Erbil'in 'imza atma' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılma talebinin ise hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verdi. Mahkeme, sanık avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.
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