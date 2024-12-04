04 Aralık 2024, Çarşamba
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı A Spor'da!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 22:31 Güncelleme: 04.12.2024 22:31
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı A Spor’da!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı bu akşam A Spor ekranlarında Gündem Özel programının konuğu olacak.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı bu akşam A Spor ekranlarında Gündem Özel programının konuğu olacak.

ASpor CANLI YAYIN

3 Aralık (dün) Galatasaray Başkanı Dursun Özbek A Spor Gündem Özel programına konuk oldu ve burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özbek'ın ardından bu kez Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı A Spor'da olacak. Ilıcalı Gündem Özel programında spor gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak.

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