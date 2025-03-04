DEM Partili Sırrı Süreyya Önder: Şerefim üzerine yemin ederim ki pazarlık ve şart yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kararıyla başlatılan 'Terörsüz Türkiye' hamlesinin ardından yapılan görüşmeler sonucunda teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya 'silah bırakın ve kendinizi feshedin' çağrısı yaptı. Öcalan'ın bu çağrısıyla Türkiye'de yeni bir süreç başlarken, siyasette 'pazarlık' iddiaları gündeme geldi. DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ise katıldığı canlı yayında 'Şerefim üzerine yemin ediyorum ki, bu konuda herhangi bir pazarlık ya da şart söz konusu değil. Sürecin ilk aşaması başarıyla tamamlandı.' dedi.
Türkiye terörsüz bir süreç için tarihi bir adım atarken Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları sonrasında İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan PKK terör örgütüne "silah bırak" çağrısı geldi.
ÖCALAN: TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKMALI
DEM Parti heyetinin 27 Şubat'ta İmralı dönüşü kamuoyuna duyurduğu mektupta Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.
BAHÇELİ'DEN İKİ İSME TELEFON
İmralı'dan gelen çağrı sonrasında MHP lideri Bahçeli DEM Parti'den Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken iki isme de sürece katkıları nedeniyle teşekkür etti.
DEMİRTAŞ ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA İSTANBUL'A GELDİ
Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 1 Mart Cuma günü özel bir hastanede ameliyat geçirdi. Başvurunun ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Demirtaş, İstanbul'a getirilerek eşine refakat etti.
Terörsüz Türkiye için atılan üst üste adımlar sonrası DEM Partili Sırrı Süreyya Önder katıldığı canlı yayında süreç içinde yaşananları değerlendirdi.
Önder açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"ŞEREFİM ÜZERİNE YEMİN EDERİM PAZARLIK YOK"
Bu işin hiçbir şartı yok. Ön şart ya da sonrasında bir şart yok. Bunu bütün şerefimle söylüyorum.
Şerefim üzerine yemin ediyorum ki, bu işin pazarlığı ya da şartı yok. Ben de bu lafı kolay kolay kullanmam. Yarın gök kubbe altında ayan olmayan hiçbir şey yok.
"İLK AŞAMA BAŞARIYLA TAMAMLANDI"
İlk aşama başarıyla tamamlandı. İlk aşama bu işin yüzde 50'sinden fazlasıdır. Kıymetli olan, stratejik olan, hayati olan en önemli kısmı burasıydı. Çünkü herkes irade beyanında bulundu.
"ARTIK BAZI ŞEYLERE İHTİYAÇ VAR"
Bu adım atıldı. Bir bölümün sonucuydu çağrı metni. Çağrı bir şeyin başlangıcı gibi algılanıyor. Bir anlamda başlangıcı bir anlamda bir kısmının bitimi. Bundan sonra teknik, altyapı, hukuki, siyasi birtakım enstrümanlara ihtiyaç var. Bunlar da bu sürecin şartı değildir ama gereğidir.
"ARTIK BİR ŞEYLERİ BİRLİKTE ÖRME ZAMANI"
Bundan sonrası bu süreci birlikte örme zamanı. 'Ben bunu yaptım, sen de bunu yap' diye ortalıkta çağrı enflasyonu var. Bunu da konuşacağız.
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