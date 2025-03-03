Bakan Güler'den PKK çağrısına net mesaj: Sabote edilmesine müsaade edilmeyecek
Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den flaş açıklamalar geldi. Bakan Güler, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirterek 'Temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır.' dedi.
Geçtiğimiz günlerde terörist Öcalan PKK'ya silah bırakma ve fesih çağrısı yapmıştı. Teröristbaşı Öcalan, PKK'nın artık geçerliliğini yitirdiğini belirterek yazdığı "fesih" mektubunda PKK'nın ideolojik temelinin sona erdiğini belirtmişti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısına ilişkin "Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına asla müsaade edilmeyecek; temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır." dedi.
Bakan Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Meclis'te şehit yakınları ve gaziler için verdiği iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin savunma ve güvenliğinin sağlanmasında bugüne kadar elde edilen tüm başarılarda en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğunu vurgulayan Güler, "Bugün, vatanımızda huzur içerisinde bir arada yaşıyorsak, ülkemizin her bir köşesinde güvenlik ve istikrar iklimi varsa, bu elbette ki aziz şehitlerimizin ve siz çok kıymetli gazilerimizin eseridir." diye konuştu.
KAHRAMANLIK DESTANLARI UNUTULMAYACAK
Güler, vatan ve bayrak uğruna mücadelenin en büyük temsilcileri olan şehitlerin ve gazilerin göğsünü siper ederek yazdığı kahramanlık destanlarının hiçbir zaman unutulmayacağını ve milletin vefa dolu gönlünde daima yaşayacağını ifade etti.
BAKAN GÜLER'DEN ÇAĞRIYA NET MESAJ
Şehit ve gazilerin emsalsiz cesaret ve fedakarlıklarının kendileri için en büyük ilham kaynağı olduğunu belirten Güler, şehit ve gazilerin silah arkadaşlarının da onların bıraktığı mirası gururla taşıdığına, ülkenin ve milletin hak ve menfaatlerini korumak için emsalsiz bir mücadele örneği verdiğine dikkati çekti.
Yaşar Güler, şehitlerin kanının hiçbir zaman yerde kalmadığını ve kalmayacağını vurgulayarak, "İcra ettiğimiz her faaliyette, onlardan devraldığımız mirasa sahip çıkma ve bu kutsal emaneti gelecek nesillere daha müreffeh ve daha güvenli bir şekilde aktarma sorumluluğuyla hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.
"TEMKİNLİ VE AKILCI YAKLAŞIM ESAS OLACAK"
Milli Savunma Bakanı Güler, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına değinerek, yapılan çağrının dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini kaydetti.
"Ateşkes" gibi çağrı metninde yer almayan hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmaması gerektiğini vurgulayan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim ki, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına asla müsaade edilmeyecek; temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır. Şu hususa özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum, bugün önemli bir süreç yaşanıyor ve tarihi bir adım atılacaksa, anlaşmazlıkların çözümü, aldatılmış olanların kazanılması, terörü türlü bahanelerle kendi amaçları doğrultusunda kullananların emellerine bir son verilmesi durumuna gelinmişse, bu, ağır bir bedel karşılığında olmuştur. Bu bedelin asıl yükü, şehit ve gazilerimiz ile onların saygıdeğer aileleri tarafından yüklenilmiştir. Onlara minnettarlığımız bakidir ve kelimelerle anlatılamayacak kadar da derindir."
Bakan Güler, ne yapılırsa yapılsın, şehitlerin ve gazilerin haklarını ödeyemeyeceklerini ifade ederek, "Ancak şehitlerimizin emaneti olan siz kıymetli ailelerimizin ve başımızın tacı gazilerimizin ve ailelerinin daima yanındayız ve sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Onlar, bugünün güçlü Türkiye'sinin manevi mimarlarıdır." diye konuştu.
"TSK HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI YAPILMASI GEREKENİ YAPACAK"
Milli Savunma Bakanı Güler, böyle güçlü bir maneviyatın Türkiye'yi ilelebet payidar kılacağını; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edeceğini dile getirerek, "Bu vesileyle terör olaylarının ülkemize verdiği zararlar karşısında sabırla devletinin yanında yer alan 85 milyon vatandaşımız ile özellikle terör örgütünün yıllardır süren baskılarına boyun eğmeyen, asla devletinin yanında durmaktan vazgeçmeyen ve bu tutumuyla söz konusu girişimlerin boş bir çaba olduğunu gösteren cefakar bölge halkımıza da şükranlarımı sunuyorum." sözlerini sarf etti.
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülkesine yönelik her türlü tehdide karşı etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleriyle yapılması gereken her bir faaliyeti, kanının son damlasına kadar yerine getirecek, ülkemizin ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir." diyen Güler, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle yad etti, hayatta olan gazilere de sağlıklı ve uzun ömürler diledi.
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