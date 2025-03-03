Bakan Güler’den PKK çağrısına net mesaj: Sabote edilmesine müsaade edilmeyecek

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Bakan Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Meclis'te şehit yakınları ve gaziler için verdiği iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin savunma ve güvenliğinin sağlanmasında bugüne kadar elde edilen tüm başarılarda en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğunu vurgulayan Güler, "Bugün, vatanımızda huzur içerisinde bir arada yaşıyorsak, ülkemizin her bir köşesinde güvenlik ve istikrar iklimi varsa, bu elbette ki aziz şehitlerimizin ve siz çok kıymetli gazilerimizin eseridir." diye konuştu.

KAHRAMANLIK DESTANLARI UNUTULMAYACAK

Güler, vatan ve bayrak uğruna mücadelenin en büyük temsilcileri olan şehitlerin ve gazilerin göğsünü siper ederek yazdığı kahramanlık destanlarının hiçbir zaman unutulmayacağını ve milletin vefa dolu gönlünde daima yaşayacağını ifade etti.

BAKAN GÜLER'DEN ÇAĞRIYA NET MESAJ

Şehit ve gazilerin emsalsiz cesaret ve fedakarlıklarının kendileri için en büyük ilham kaynağı olduğunu belirten Güler, şehit ve gazilerin silah arkadaşlarının da onların bıraktığı mirası gururla taşıdığına, ülkenin ve milletin hak ve menfaatlerini korumak için emsalsiz bir mücadele örneği verdiğine dikkati çekti.