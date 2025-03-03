Bahçeli’den terörsüz Türkiye için yeni adımlar! Demirtaş ve Ahmet Türk’e ne söyledi?

ÖCALAN: TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKMALI

DEM Parti heyetinin 27 Şubat'ta İmralı dönüşü kamuoyuna duyurduğu mektupta Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

BAHÇELİ'DEN ÜST ÜSTE TELEFON TRAFİĞİ

Terörsüz bir Türkiye'nin kapıları aralanırken, bu sürecin öncülerinden MHP lideri Devlet Bahçeli, önemli telefon görüşmeleriyle dikkat çekti.