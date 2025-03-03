Bahçeli'den terörsüz Türkiye için yeni adımlar! Demirtaş ve Ahmet Türk'e ne söyledi?
Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlar atılırken teröristbaşı Öcalan PKK'ya yönelik fesih çağrısı yaptı. Bu gelişmenin ardından sürecin en önemli figürlerinden biri olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise ardı ardına dikkat çeken temaslarda bulundu. Bahçeli, önce Tuncer Bakırhan ile telefonla görüştü, ardından Selahattin Demirtaş'ı arayarak teşekkürlerini iletti. MHP lideri, Ahmet Türk'e de 'Her şeyin güzel geçmesini umuyorum, bu gelişme beni çok mutlu etti' şeklinde mesaj verdi. Diğer taraftan, Selahattin Demirtaş'ın Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Edirne'den İstanbul'a sevk edilerek, ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat ettiği öğrenildi. İşte detaylar...
Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın artık geçerliliğini yitirdiğini belirterek yazdığı "fesih" mektubunda PKK'nın ideolojik temelinin sona erdiğini belirtti.
ÖCALAN: TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKMALI
DEM Parti heyetinin 27 Şubat'ta İmralı dönüşü kamuoyuna duyurduğu mektupta Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.
BAHÇELİ'DEN ÜST ÜSTE TELEFON TRAFİĞİ
Terörsüz bir Türkiye'nin kapıları aralanırken, bu sürecin öncülerinden MHP lideri Devlet Bahçeli, önemli telefon görüşmeleriyle dikkat çekti.
DEMİRTAŞ'A TEŞEKKÜR
İlk olarak DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile görüşen Bahçeli, ardından cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda konuştu. Bahçeli, Demirtaş'a sürece sağladığı katkılar için teşekkür ederken, aynı zamanda geçmiş olsun dileklerini iletti.
DEMİRTAŞ ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA İSTANBUL'DA
Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 1 Mart Cuma günü özel bir hastanede ameliyat geçirdi. Başvurunun ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Demirtaş, İstanbul'a getirilerek eşine refakat etti. Bu gelişmenin ardından Bahçeli ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
AHMET TÜRK İLE GÖRÜŞME
Son olarak Bahçeli, DEM Partisi'nden Ahmet Türk'le de telefonla görüştü. Ahmet Türk, Bahçeli'nin "Çok güzel" diyerek sürece dair teşekkürlerini ilettiğini ve "Umuyoruz her şey sorunsuz geçer, çok mutlu oldum" sözlerini paylaştığını aktardı.
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