PKK/YPG’nin beklentisi ABD ve İsrail! Suriye’deki elebaşından dikkat çeken sözler | Suriye’de kirli planın perde arkası

PKK/YPG'nin beklentisi İsrail | Fotoğraf-AA Arşiv

Thomas, süreci şöyle ifşa etti:

"Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor ve 'Benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz, bunu müttefik olarak nasıl yapabilirsiniz?' diyordu. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Mesela, YPG dışında kendinizi nasıl adlandırmak istersiniz? Bir gün sonra adlarının 'Suriye Demokratik Güçleri' olduğunu ilan ettiler. Adlarının ortasına 'demokratik' ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Bu, onlara bir miktar itibar sağladı."

Amerikan komutan, "(Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü) Brett McGurk, onları bu şekilde görüşmelerin içinde tuttu ve bizim iyi bir ortağımız olmaları için onlara gerekli meşruiyeti sağladı." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da geçen hafta Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, PKK uzantıları arasındaki hiyerarşik ilişkiye şöyle dikkati çekti:

"(Batı'da) Herkes zannediyor ki Mazlum var, Mazlum Suriyeli, Mazlum orayı temsil ediyor. Bu bir yalan. Mazlum'la siz bugün konuşun, Ahmet Şara konuştuğu zaman Mazlum gelip iki kişiye hesap vermek zorunda. PKK'nın askeri kanadı Suriye Komiseri Fehman Hüseyin, sivil kanat Suriye Komiseri Sabri Ok. Bunlara hesap vermek zorunda. Bunlar da bundan gelen bu hesabı alıp Kandil Dağı'ndaki PKK yönetimine anlatmak zorundalar. Bu örgütün hiyerarşik yapısı."

ABD VE PKK/YPG'DEN ORTAK BEKLENTİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, örgüte silah bırakma çağrısının yapıldığı günkü yazılı açıklamasında, "Bu önemli bir gelişme ve Türk müttefiklerimizin ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ karşıtı ortakları konusunda rahatlamasına yardımcı olacağını umuyoruz. Bunun bu sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.