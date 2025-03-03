Gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesinde

Kaynak: TÜİK

TİCARET BAKANLIĞI'NIN VERİLERİ

Uygulamakta olduğumuz Program meyvelerini veriyor.

Bu kapsamda dezenflasyon sürecine ve dünya ekonomisindeki zorlu koşullara rağmen Türkiye ekonomisi dengeli bir şekilde büyümeye devam ediyor.

2024 yılının son çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 3 oranında büyüyerek 18 çeyrektir kesintisiz büyüme süreci devam etmiştir.

Mal ve hizmet ihracatındaki artışlar ile ithalattaki düşüş neticesinde cari işlemler açığı 2024 yılında 30 milyar dolar düşüşle 10 milyar dolara gerilemiştir.

Programın en önemli amacı olan enflasyon ile mücadele ise kararlılıkla devam etmekte ve TÜFE enflasyonundaki düşüş eğilimi sürmektedir.

- TÜFE'deki (2003-100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 9,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Böylelikle 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 9 ayda 36,4 puan gerilemiştir.

-Yİ-ÜFE'deki (2003-100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,12 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 25,21 ile son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir.

- Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6,7 puan gerileyerek yüzde 35,11 olmuştur.

- İşlenmemiş gıdada yıllık enflasyon bir önceki aya göre 10,42 puan gerileyerek yüzde 33,75 olurken taze sebze ve meyvede yıllık enflasyon bir önceki aya göre 21,32 puan gerileyerek yüzde 40,82 olmuştur.

- Enerji ve gıda dışı mallarda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,0 puan gerileyerek yüzde 23,16 olurken temel mallarda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,2 puan gerileyerek yüzde 21,71 olmuştur.

- Çekirdek TÜFE C endeksinde (enerji, gıda ve içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç, TÜFE) yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,4 puan gerileyerek yüzde 40,21 olmuştur.

- Fiyat katılığının yüksek olduğu hizmetler grubunda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 3,2 puan gerileyerek yüzde 59,78 olmuştur.

- Yıllık enflasyondaki gerilemenin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz.