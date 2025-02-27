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Esenyurt'ta servis minibüsünün altında kalan çocuk öldü! Kaza anı kamerada

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 11:13 Güncelleme: 27.02.2025 11:22
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Esenyurt’ta servis minibüsünün altında kalan çocuk öldü! Kaza anı kamerada

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, sokakta arkadaşlarıyla top oynayan 5 yaşındaki Suriyeli İbrahim Aldaher'e çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, servis şoförü İhsan Vural gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, servis aracının sokağa girdikten sonra hareket ettiği ve sürücünün çocuğu fark etmeyerek çarptığı anlar yer aldı.

Esenyurt'ta servis minibüsün çarparak altına aldığı çocuk hayatını kaybetti.

MİNİBÜSÜN DİKKATSİZLİĞİ ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ

İncirtepe Mahallesi 256. Sokak'ta, dün öğrencisini aldıktan sonra hareket eden 34 BOD 517 plakalı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis aracı arkadaşlarıyla top oynayan 5 yaşındaki Suriyeli İbrahim Aldaher'e çarptı. Çocuk, minibüsün altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'taki feci kaza kameralara yansıdı (DHA)Esenyurt'taki feci kaza kameralara yansıdı (DHA)

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucu, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cesedi ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Servis şoförü İhsan Vural ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Küçük çocuk servis aracının altında hayatını kaybetti (DHA)Küçük çocuk servis aracının altında hayatını kaybetti (DHA)

OLAY ANI KAMERADA

Kaza yerinde gelen çocuğun yakınları fenalık geçirdi. Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, sokağa girerek bir binanın önünde bekleyen servis aracının sonrasında hareket etmesi, sürücünün sokakta oynayan çocuğu fark etmeyerek çarpması yer alıyor. Görüntülerde, çocuk aracın altında kalırken sokaktaki bir kişinin minibüsün camına vurarak şoförü uyarması da bulunuyor.

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Esenyurt’ta servis minibüsünün altında kalan çocuk öldü! Kaza anı kamerada Esenyurt’ta servis minibüsünün altında kalan çocuk öldü! Kaza anı kamerada Esenyurt’ta servis minibüsünün altında kalan çocuk öldü! Kaza anı kamerada
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