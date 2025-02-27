Esenyurt’ta servis minibüsünün altında kalan çocuk öldü! Kaza anı kamerada

Esenyurt'ta servis minibüsün çarparak altına aldığı çocuk hayatını kaybetti.

İncirtepe Mahallesi 256. Sokak'ta, dün öğrencisini aldıktan sonra hareket eden 34 BOD 517 plakalı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis aracı arkadaşlarıyla top oynayan 5 yaşındaki Suriyeli İbrahim Aldaher'e çarptı. Çocuk, minibüsün altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.