Esenyurt'ta servis minibüsünün altında kalan çocuk öldü! Kaza anı kamerada
Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, sokakta arkadaşlarıyla top oynayan 5 yaşındaki Suriyeli İbrahim Aldaher'e çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, servis şoförü İhsan Vural gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, servis aracının sokağa girdikten sonra hareket ettiği ve sürücünün çocuğu fark etmeyerek çarptığı anlar yer aldı.
Esenyurt'ta servis minibüsün çarparak altına aldığı çocuk hayatını kaybetti.
İncirtepe Mahallesi 256. Sokak'ta, dün öğrencisini aldıktan sonra hareket eden 34 BOD 517 plakalı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis aracı arkadaşlarıyla top oynayan 5 yaşındaki Suriyeli İbrahim Aldaher'e çarptı. Çocuk, minibüsün altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucu, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cesedi ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Servis şoförü İhsan Vural ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
OLAY ANI KAMERADA
Kaza yerinde gelen çocuğun yakınları fenalık geçirdi. Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, sokağa girerek bir binanın önünde bekleyen servis aracının sonrasında hareket etmesi, sürücünün sokakta oynayan çocuğu fark etmeyerek çarpması yer alıyor. Görüntülerde, çocuk aracın altında kalırken sokaktaki bir kişinin minibüsün camına vurarak şoförü uyarması da bulunuyor.
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