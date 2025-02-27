Gaziantep'te soba faciası! 3 kardeş zehirlenerek hayatını kaybetti
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşayan Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ailenin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti. İlçeye bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerinde Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendi.
OĞULLARINI UYANDIRMAK İSTEDİ AMA...
Olay, ilçeye bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Muhterem ve Hüseyin Güneş çifti, sabah saatlerinde kömür yaktıkları sobalı odada uyuyan oğullarını uyandırmak istedi. Çocuklar uyanmayınca anne-baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi
3 KARDEŞ ZEHİRLENEREK VEFAT ETTİ
Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen 3 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.