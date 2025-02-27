Yaşam

Gaziantep'te soba faciası! 3 kardeş zehirlenerek hayatını kaybetti

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşayan Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ailenin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Gaziantep'te soba faciası! 3 kardeş zehirlenerek hayatını kaybetti

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti. İlçeye bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerinde Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendi.

SOBADAN SIZAN GAZ 3 KARDEŞİN SONU OLDU

OĞULLARINI UYANDIRMAK İSTEDİ AMA...

Olay, ilçeye bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Muhterem ve Hüseyin Güneş çifti, sabah saatlerinde kömür yaktıkları sobalı odada uyuyan oğullarını uyandırmak istedi. Çocuklar uyanmayınca anne-baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi

3 KARDEŞ ZEHİRLENEREK VEFAT ETTİ

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen 3 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden kardeşler (AA)Hayatını kaybeden kardeşler (AA)

Cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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