Adana’da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 12 şüpheliyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

Adresleri belirlenen şüpheliler, polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı.