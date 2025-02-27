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Adana’da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 11:11
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Adana’da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı

Adana’da polis ekipleri, cep telefonu tamircisi, market, hırdavat görünümlü iş yerlerinde pos cihazlarını kullanarak tefecilik yaptığı belirlenen 12 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda 11 pos cihazı, 15 farklı kişiye ait kredi kartı, 2 bin 431 fiş ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 376 bin 660 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 12 şüpheliyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

Adresleri belirlenen şüpheliler, polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı.

Adana'da 'pos tefeciliği' operasyonu: 12 gözaltı | Fotoğraf: DHAAdana'da 'pos tefeciliği' operasyonu: 12 gözaltı | Fotoğraf: DHA

Adreslerdeki aramalarda 11 pos cihazı, 15 farklı kişiye ait kredi kartı, 2 bin 431 fiş ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 376 bin 660 lira ele geçirildi.

Cep telefonu tamircisi, market, hırdavat görünümlü iş yerlerinde tefeciliği kamufle etmeye çalıştığı tespit edilen şüphelilerin, günlük kayıt tuttuğu ajandalar da incelemeye alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.

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Adana’da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı Adana’da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı Adana’da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı
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