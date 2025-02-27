Dünyanın gözü Türkiye’de! İmralı’nın çağrısına dış basından çarpıcı yorum: PKK’nın seçeneği yok

Terörist başı Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK'ya, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısında bulundu.

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

"PKK SİLAH BIRAKMALI"

İstanbul'a dönen heyet, Taksim'de bir otelde Öcalan'ın silah bırakma çağrısını açıkladı. İmralı'dan yapılan açıklamada 'Tüm gruplar silah bırakmalı PKK kendini feshetmeli' denildi. Öcalan ayrıca çağrının tarihi sorumluluğunu üstlendiğinin altını çizdi.