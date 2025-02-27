Dünyanın gözü Türkiye'de! İmralı'nın çağrısına dış basından çarpıcı yorum: PKK'nın seçeneği yok
Terörist başı Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK'ya, 'Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir' çağrısında bulundu. Bu çağrı dış basından da yakından takip edilirken yabancı kaynaklar sıcak gelişme şeklinde duyurdu. İngiliz Guardian, konuya ilişkin haberinde 'PKK için şu anda işlerin iyi gitmediğini' belirtirken PKK'nın pek fazla seçeneği olmadğını yazdı. Alman dergi Der Spiegel ise teröristbaşının çağrısını 'PKK'nın karargahlarının bulunduğu Suriye ve Irak da dahil olmak üzere bölge açısından çok geniş kapsamlı etkilere yol açabilir' diyerek geçti. İşte Öcalan'ın PKK çağrısı ve dış basındaki yankıları...
Terörist başı Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK'ya, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısında bulundu.
DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.
"PKK SİLAH BIRAKMALI"
İstanbul'a dönen heyet, Taksim'de bir otelde Öcalan'ın silah bırakma çağrısını açıkladı. İmralı'dan yapılan açıklamada 'Tüm gruplar silah bırakmalı PKK kendini feshetmeli' denildi. Öcalan ayrıca çağrının tarihi sorumluluğunu üstlendiğinin altını çizdi.
İngiliz The Guardian'da yer alan haber de bu çağrının bölgenin tamamında geniş kapsamlı etkisi olacağı yazılırken bu çağrı sonrası terör örgütü SDG'nin daha fazla baskı göreceği ve bölgeden izole olabileceğini kaydetti.
Haberde "Öcalan'ın muhtemelen 'PKK için şu anda işlerin iyi gitmediğini düşündüğü için'" çağrı yaptığı tahmin edildiği belirtilirken "PKK'nın pek fazla seçeneği yok. Suriye'de yeni bir otorite var ve Suriye Kürtlerinin güçlü bir eli yok. Irak'ta Türkiye ile çalışmaya ve PKK'yı sıkıştırmaya daha istekli yeni bir merkezi hükümet var." sözleri yer aldı.
Alman dergi Der Spiegel haberinde ise Öcalan'ın çağrısını PKK'nın takip edip etmeyeceğinin belirsiz olduğu vurgulanarak "Eğer öyleyse, bu durum PKK'nın karargahlarının bulunduğu Suriye ve Irak da dahil olmak üzere bölge açısından çok geniş kapsamlı etkilere yol açabilir." ifadeleri yer aldı.
CNN International da PKK'nın "on yıllık yoğun çatışmaların ardından grubun önemli ölçüde zayıfladığını" vurgulayarak "Mesaj şu gibi görünüyor: kayıtsız şartsız silahları bırakın ya da sonuçlarına katlanın." şeklinde geçti.
Yunan merkezli gazete Kathimerini ise çağrıyı geçiği haberinde "Öcalan'ın çağrısının, PKK'nın üssü olan büyük petrol ihraç bölgesi Kuzey Irak ve Esad rejiminin çökmesi ve 13 yıl sonra iç savaşın sona ermesinin ardından komşu Suriye için de sonuçları olabilir." şeklinde yorumladı.
Financial Times da Öcalan'ın PKK çağrısına ilişkin yazdıkları haberde dikkat çeken bir yorumda bulundu. Gazetenin haberinde yer alan o yorum şu şekilde:
"Öcalan'ın çağrısı, çoğunluğu Kürt olmak üzere 40 binden fazla kişinin hayatına mal olan ve milyarlarca dolarlık ekonomik potansiyel kaybına yol açan 40 yıllık çatışmanın sona erdirilmesinde ilk ama önemli bir an olarak görülüyor."
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