AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan A Haber'e özel açıklamalar! İmralı'dan gelen bildiriye AK Parti'nin yorumu: Biz sonuca bakarız!
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, A Haber canlı yayınında A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün’ün konuğu oldu. Ala, İmralı'dan gelen çağrıya kulak tıkanması durumunda terörle mücadelenin her dönem masada olacağını vurguladı. Öte yandan açıklanan İmralı bildirisine ilk yorum da AK Parti'den geldi. Ala, 'Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız.' ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, A Haber'e verdiği özel röportajda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ala, İmralı'dan yapılması beklenen açıklamaya dair görüşlerini paylaşırken, CHP lideri Özgür Özel'in kuvvet komutanlarıyla ilgili sözlerine de sert tepki gösterdi. Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlı duruşunu vurgulayan Ala, AK Parti iktidarlarının bu alandaki başarısına dikkat çekti.
"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KENDİNİ FESHETMESİ ŞART"
İmralı'dan gelmesi beklenen açıklamaya değinen Ala, Türkiye'nin beklentisinin terörün sonlandırılması, silahların gömülmesi ve örgütün tamamen feshedilmesi olduğunu belirtti. "Ben bu çerçevede bir çağrı olacağını düşünüyorum. Öbür türlü anlamsız olur." ifadelerini kullandı. Ala, terörsüz bir Türkiye'nin mümkün olması için AK Parti'nin etkin bir mücadele yürüttüğünü vurgulayarak, "Türkiye AK Parti hükümetleri döneminde çok etkin bir biçimde terörle mücadele ediyor. Terörsüz Türkiye şöyle mümkün; çağrıya kulak tıkanırsa o zaman Türkiye zaten etkin bir şekilde terörle mücadele ediyor, çok önemli başarılar elde edildi. Türkiye terörle mücadeleyi sınırlarının dışına taşıdı. Mutlak bir içeride başarı sağlanmış durumda, terörsüz Türkiye hedefine terörle mücadele yöntemiyle ulaşırız." dedi.
CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'E SERT ELEŞTİRİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kuvvet komutanlarıyla ilgili yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Ala, CHP zihniyetinin yıllardır değişmediğini savundu. "Özgür Özel işbaşına gelince biz de CHP'de değişiklik olur diye düşündük ama CHP zihniyetinde kişiler değişse de hiçbir değişiklik olmuyor. 1940'ların zihinsel kodlaması aynen devam ediyor. Siyaset dışı odaklarla ve bilgiyle değil de dedikodu ile beslenmiş zihinlerle siyaset yapmaya çalışıyorlar." dedi.
Özel'in ordu içinden bazı kimselerden duyduğu dedikodularla hareket ettiğini belirten Ala, "Düşünün kendisi durumu deşifre etti konuşmasında; ordunun içerisinde bazı kimselerden aldığı dedikodularla ordu komuta kademesine yakışıksız cümlelerle hitap etti. Kabul edilebilir bir şey değil. Cevabını aldı ama bundan daha önemli olan şey CHP yönetimi itibarıyla vesayet odaklarıyla iş birliği arayışı içerisinde. Oysa AK Parti döneminde vesayet odakları yok oldu." ifadelerini kullandı.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN GÜCÜ VE BAŞARILARI
Efkan Ala, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son yıllarda küresel çapta önemli başarılar elde ettiğini ve CHP'nin bu gelişimi anlamakta zorlandığını söyledi. "Ordu'nun kendi işine odaklanması terörle mücadelede netice ortadadır. Irak'tan Libya'ya, Somali'den Bosna'ya kadar birçok yerde bugün dünyanın 18 ülkesinde Türk Silahlı Kuvvetleri katkıda bulunuyor. Bu başarılar nasıl elde edildi? Vesayet işlerinden uzaklaştırıldı ve odağı olmaktan çıktı ordumuz ve kendi işini yapmaya başladı. Savunma sanayinde de elde ettiğimiz İHA ve SİHA'larımız bütün bu başarılarla inanılmaz bir kapasite ortaya çıktı ve dünyada küresel bir güç haline geldi Türkiye. Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu değişimi anlamamış olması muhalefet bakımından utanç verici." şeklinde konuştu.
AK PARTİ'DEN İMRALI'NIN BİLDİRİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Çağrının sonucuna bakacağız. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli. Çağrıya örgüt uyacak mı?
AK Parti Genel Başkanvekili Ala: "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız."
TERÖR ÖRGÜTÜ ÇAĞRIYA OLUMLU YANIT VERİR Mİ?
Terör örgütü tarafından değerlendirilmesi gereken bir şans ortaya çıkmıştır. Terör örgütleri bu çağrıyı değerlendirir ve fesh etmeye karar verirlerse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak. Türkiye bugüne kadar ciddi mesafeler kat etti. Terörle herhangi bir yere varılamayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır. Örgütün bütün gelişmeleri dikkate alarak iyi değerlendirmesi gerektiği ve kendilerini feshederek silahlarını gömmeleri beklenir. Bunu yaparlarsa Türkiye'ye maliyet ödetmekten çıkmış olacaklar. Türkiye kararlılıkla terörsüz Türkiye hedefinde ilerlemeye devam ediyor.
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