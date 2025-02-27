AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’dan A Haber’e özel açıklamalar! İmralı’dan gelen bildiriye AK Parti’nin yorumu: Biz sonuca bakarız!

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP lideri Özgür Özel'in komutanları hedef almasına tepki gösterdi. (A Haber ekran görüntüsü)

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'E SERT ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kuvvet komutanlarıyla ilgili yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Ala, CHP zihniyetinin yıllardır değişmediğini savundu. "Özgür Özel işbaşına gelince biz de CHP'de değişiklik olur diye düşündük ama CHP zihniyetinde kişiler değişse de hiçbir değişiklik olmuyor. 1940'ların zihinsel kodlaması aynen devam ediyor. Siyaset dışı odaklarla ve bilgiyle değil de dedikodu ile beslenmiş zihinlerle siyaset yapmaya çalışıyorlar." dedi.

Özel'in ordu içinden bazı kimselerden duyduğu dedikodularla hareket ettiğini belirten Ala, "Düşünün kendisi durumu deşifre etti konuşmasında; ordunun içerisinde bazı kimselerden aldığı dedikodularla ordu komuta kademesine yakışıksız cümlelerle hitap etti. Kabul edilebilir bir şey değil. Cevabını aldı ama bundan daha önemli olan şey CHP yönetimi itibarıyla vesayet odaklarıyla iş birliği arayışı içerisinde. Oysa AK Parti döneminde vesayet odakları yok oldu." ifadelerini kullandı.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN GÜCÜ VE BAŞARILARI

Efkan Ala, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son yıllarda küresel çapta önemli başarılar elde ettiğini ve CHP'nin bu gelişimi anlamakta zorlandığını söyledi. "Ordu'nun kendi işine odaklanması terörle mücadelede netice ortadadır. Irak'tan Libya'ya, Somali'den Bosna'ya kadar birçok yerde bugün dünyanın 18 ülkesinde Türk Silahlı Kuvvetleri katkıda bulunuyor. Bu başarılar nasıl elde edildi? Vesayet işlerinden uzaklaştırıldı ve odağı olmaktan çıktı ordumuz ve kendi işini yapmaya başladı. Savunma sanayinde de elde ettiğimiz İHA ve SİHA'larımız bütün bu başarılarla inanılmaz bir kapasite ortaya çıktı ve dünyada küresel bir güç haline geldi Türkiye. Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu değişimi anlamamış olması muhalefet bakımından utanç verici." şeklinde konuştu.