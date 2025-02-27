Bakan Fidan’dan peş peşe kabuller!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub'u Ankara'da kabul etti.

FİLİSTİNLİLERİN BİRLİĞİ VURGUSU

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan görüşmede; tüm Filistinli grupların vakit kaybetmeden bir araya gelerek uzlaşmaları, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sürece öncülük etmesi, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı tüm Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Fidan aynı zamanda Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Maryam bint Ali bin Nasser Al Misnad'ı da Ankara'da kabul etti.