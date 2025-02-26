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Seçil Erzan davasında Fatih Terim'e zorla getirme kararı çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.02.2025 18:15
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Seçil Erzan davasında Fatih Terim’e zorla getirme kararı çıktı

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle ünlü futbolcularında aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan davasında yargılama süreci devam ediyor. Dava kapsamında Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müşteki sıfatıyla olan ünlü teknik direktör Fatih Terim için duruşmaya zorla getirilme kararı verildi.

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Arda Güler, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi 30'dan fazla futbolcuyu dolandırdığı iddia edilen özel banka müdürü Seçil Erzan davasında yargılama süreci devam ediyor. Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davaya ilişkin müşteki sıfatında bulunan ünlü teknik direktör Fatih Terim hakkında mahkemeden zorla getirilme kararı verildi.

Seçil Erzan davasında müşteki sıfatında bulunan Fatih Terim, talimat duruşmasına yurt dışında olduğu gerekçesiyle katılmadı. (A Haber arşiv) Seçil Erzan davasında müşteki sıfatında bulunan Fatih Terim, talimat duruşmasına yurt dışında olduğu gerekçesiyle katılmadı. (A Haber arşiv)

DURUŞMAYA KATILMADI

Dava kapsamında Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde talimat duruşması görüldü. Talimat duruşmasında tutuklu sanık Seçil Erzan'ın avukatı ve tutuksuz sanık Hakan Ateş'in avukatları hazır bulunurken şikayetçi olan Fatih Terim mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı. Avukat tarafından Fatih Terim'in yurtdışında olduğu gerekçe gösterildi.

KAYITLARIN İNCELENMESİ TALEBİ

Talimat duruşmasında Seçil Erzan'ın avukatı tarafından Fatih Terim'in duruşmaya katılmaması üzerine mazeret konusunun araştırılması ve yurt içi giriş çıkışların incelenmesini talep etti.

Seçil Erzan davasında bir sonraki duruşma 25 Nisan'da görülecek. Mahkeme tarafından Terim hakıında zorla getirilmesi kararı verildi. ( A Haber arşiv) Seçil Erzan davasında bir sonraki duruşma 25 Nisan'da görülecek. Mahkeme tarafından Terim hakıında zorla getirilmesi kararı verildi. ( A Haber arşiv)

ZORLA GETİRİLME KARARI

Ara kararın açıklandığı davada Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fatih Terim hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına hükmedildi. Seçil Erzan davasındaki bir sonraki duruşma 15 Nisan tarihinde devam edecek.

109 YILDAN 358 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Davada Seçil Erzan hakkında özel belgede sahtecilik ve tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Seçil Erzan davasında Fatih Terim’e zorla getirme kararı çıktı Seçil Erzan davasında Fatih Terim’e zorla getirme kararı çıktı Seçil Erzan davasında Fatih Terim’e zorla getirme kararı çıktı
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