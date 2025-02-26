Seçil Erzan davasında Fatih Terim’e zorla getirme kararı çıktı

Seçil Erzan davasında bir sonraki duruşma 25 Nisan'da görülecek. Mahkeme tarafından Terim hakıında zorla getirilmesi kararı verildi. ( A Haber arşiv)

ZORLA GETİRİLME KARARI

Ara kararın açıklandığı davada Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fatih Terim hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına hükmedildi. Seçil Erzan davasındaki bir sonraki duruşma 15 Nisan tarihinde devam edecek.

109 YILDAN 358 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Davada Seçil Erzan hakkında özel belgede sahtecilik ve tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapis cezası isteniyor.