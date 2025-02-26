AK Partili vekile hakaret etmişti! CHP’li Sancaktepe Belediye Başkanı için istenen ceza belli oldu

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında eski belediye başkanı ve milletvekili İsmail Erdem'e hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

MECLİ KÜRSÜSÜNDEN HAKARET

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, şüpheli Yeğin'in söz konusu hakareti meclis kürsüsünden yaptığı ve bu konuşmanın videosunun belediyenin resmi Youtube sayfasında yayınlandığı aktarıldı.

HAKARET SUÇUNDAN 2 YIL HAPİS CEZASI TALEBİ

Şüphelinin vekili aracılığıyla sunduğu savunmasında, bahse konu konuşmaların ifade hürriyeti ile temel hak ve hürriyetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdüğü kaydedildi.

Şüpheli Yeğin hakkında "hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.