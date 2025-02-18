Seçil Erzan davasında sıcak gelişme! Fatih Terim'in ifade vereceği tarih belli oldu
Yüksek karlı gizli fon adı altında ünlü futbolcuları dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan davasında yeni bir gelişme yaşandı. Devam eden davada yurt dışında olduğu için talimat duruşmasına katılmayan Fatih Terim'in yeniden ifade vereceği tarih belli oldu.
Yüksek karlı gizli fon adı altında ünlü futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan gibi pek çok ismi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan davasında yeni gelişme yaşandı. Ara kararın açıklandığı davada banka müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu sanık olarak davaya eklendi ve duruşmaya zorla getirilme kararı verildi.
30'a yakın futbolcunun katıldığı belirlenen gizli fon vurgununda müşteki olan Arda Turan, Fatih Terim, Buse Terim, Volkan Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera, Selçuk İnan gibi futbolcular dahil 24 kişinin yeniden dinlenmesine kararı verildi.
FATİH TERİM 15 NİSAN'DA İFADE VERECEK
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki sıfatıyla duruşmaya zorla getirilmesi kararı çıkan Fatih Terim hakkında Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimat yazıldı. Jandarma ekibi tarafından zorla getirilmesi tebliğ edilen Terim'in ikametgah adresine gidildiği ancak Suudi Arabistan'da bulunduğu için kararın infaz edilemediği belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre bugün Fatih Terim'in talimat duruşmasına katılması beklenirken yurt dışında olması nedeniyle ifadesi alınamadı. Terim'in avukatları aracılığıyla duruşmaya katılamayacağı bildirilirken yeniden ifade alınması için tarih belirlendi. Buna göre Terim'in 15 Nisan 2025 tarihinde ifadesinin alınmasına karar verildi.
DAVADA HANGİ İSİMLERE CEZA İSTENİYOR?
Seçil Erzan'ın özel belgede sahtecilik ve tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyor.
Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün de aynı suçlardan 3 ila 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenirken, sanık Rüya Sağır'ın ise nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani'nin tefecilik suçundan ayrı ayrı 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edilirken, Nur Erkasap'ın ise tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık suçundan 9 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.
İddianameye sanık olarak eklenen Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı nitelikli dolandırıcılık suçunda 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
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