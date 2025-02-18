Seçil Erzan davasında sıcak gelişme! Fatih Terim’in ifade vereceği tarih belli oldu

Sanık Seçil Erzan hakkında 109 yıldan 358 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (A Haber arşiv)

DAVADA HANGİ İSİMLERE CEZA İSTENİYOR?

Seçil Erzan'ın özel belgede sahtecilik ve tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün de aynı suçlardan 3 ila 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenirken, sanık Rüya Sağır'ın ise nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani'nin tefecilik suçundan ayrı ayrı 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edilirken, Nur Erkasap'ın ise tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık suçundan 9 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İddianameye sanık olarak eklenen Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı nitelikli dolandırıcılık suçunda 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.