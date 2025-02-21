Ekrem İmamoğlu’ndan ön seçim için adaylık başvurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmak için avukatı aracılığıyla başvurusunu yaptı.



CHP Genel Merkezine gelen İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, başvuru dilekçesi ve gerekli evrakları Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'ye teslim etti.



Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya X paylaşımı

Avukat Pehlivan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Başvurumuzu yaptık. Böyle tarihsel bir sürecin parçası olmak benim için mutluluk ve onur kaynağı. Hayırlı olmasını diliyorum herkes için, milletimiz için." diye konuştu.



Pehlivan, toplanan imza sayısına ilişkin soruya "Parti açıklamasını yapar." yanıtını verdi.