Türkiye ve Finlandiya arasında iş birliği! İmzalar atıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın X paylaşımı | ahaber.com.tr

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katkısıyla bu ülkeyle gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da ileriye taşınacağına işaret eden Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemiz kapsamında karşılıklı yatırımları artırma ve ikili ticaret hacmini dengeli şekilde artırma hususunda görüş birliğine vardık. Ülkemizin en önemli ticari ortağı olan Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerle işbirliğini çeşitlendirmeye büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda Avrupa'daki önemli bir ortağımız olan Finlandiya ile ekonomik, ticari, teknolojik alandaki ve iş dünyalarımız arasındaki işbirliği fırsatlarını ele aldığımız toplantımızda, Gümrük Birliği, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, savunma sanayisi, girişimcilik başta olmak üzere birçok konuyu kapsamlı şekilde değerlendirdik. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin küresel alandaki işbirliğimize önemli katkılar yapacağı inancındayız. Türkiye olarak, Finlandiya ile müteahhitlik ve teknoloji alanında işbirliği yapmaya, üçüncü ülkelerde müteahhitlik ve altyapı projelerinde birlikte çalışmaya istekliyiz."