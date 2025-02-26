Başkan Erdoğan'dan doğum günü teşekkürü! "Bu can bu tende oldukça daha adil bir dünya için çalışmaya devam"
Başkan Erdoğan, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğum gününü kutlayanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür etti. Başkan Erdoğan paylaşımında, 'Allah'ın izniyle, bu can bu tende oldukça 'daha adil bir dünya' için çalışmaya, 'her şey Türkiye için' diyerek yol yürümeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğum doğum gününü kutlayanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür etti.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Telefonla arayarak, mesaj yollayarak ya da sosyal medyada paylaşım yaparak Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğum günümü tebrik eden ve samimi temennilerini ileten tüm vatandaşlarıma, yol ve dava arkadaşlarıma, mevkidaşım dostlarıma, tüm kardeşlerime canıgönülden şükranlarımı sunuyorum.
Bu aziz milletin bir ferdi olarak ülkemize hizmet etme şerefine nail olduğum için Rabb'ime hamdediyorum.
Allah'ın izniyle, bu can bu tende oldukça "daha adil bir dünya" için çalışmaya, "her şey Türkiye için" diyerek yol yürümeye devam edeceğiz.
Hep birlikte nice yıllara...
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