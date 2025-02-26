Liderler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı!
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki lider Başkan Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.
TOKAYEV'DEN DE TELEFON!
Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev görüşmede, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.