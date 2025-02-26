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İzmir'de terör propagandasına geçit yok: 5 gözaltı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.02.2025 08:16
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İzmir’de terör propagandasına geçit yok: 5 gözaltı

İzmir'de, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir terör örgütlerinin propagandasını yapan 5 şüpheli tespit edildi.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

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İzmir’de terör propagandasına geçit yok: 5 gözaltı İzmir’de terör propagandasına geçit yok: 5 gözaltı İzmir’de terör propagandasına geçit yok: 5 gözaltı

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