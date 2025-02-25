AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e net mesaj: Devlet kurumlarını hedef alan karşısında bizi bulacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.



Sözcü Çelik'in açıklamalarından satır başları...

"ÖZEL, KUVVET KOMUTANLARINI HEDEF ALDI"

Sözü Çelik: Çok iyi bidliğimiz gibi CHP hiçbir zaman milleten vize alamadığı için tercih ettiği iki yol var. Bir tanesi TSK'nın siyasete karışması ve kaos ortamı oluşması ile kendisine bir siyasi yol bulmak. İkinci konu ise yargıya karışarak kadroculuk yaparak kaoslar çıkarma şeklindeydi. Bu konular tartışıla tartışıla belli bir noktaya gelindi sanıyorduk. Cumhurbaşkanımız muhalefeti dönüştürmekten bahsediyordu, bunu da muhalefeti dizayn etmek gibi lanse ettiler. Yassı ada zihniyetini temsil eden bu siyasi parti gerçekleştirilen büyük dönüşümlerin sonunda, demokratik süreçlere saygı göstermeyi öğrenmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği bu büyük demokrasi dönüşümünde bunlar da dönüşerek geçmişte okullara girmesine izin vermedikleri kız çocuklarına kendi partilerinde yer vermeye çalışıyorlar. Bu dönüşümdür.

"KİMSE DEVLET KURUMLARINI HEDEF ALAMAZ"

Bu ciddiyetsizlik bu kapasitesizlik ve maalesef bu siyaset üretmekteki zaaf giderilemiyor. CHP'de bir yönetim sorunu var. Yine Özgür Özel Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımıza karşı 'askıda tutulan vicdan' diye bir değerlendirme ortaya koyuyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin çok insani bir şekilde, insanlar arasında dayanışmayı artırmak için ortaya koyduğu kampanyayı eleştirmek için bazı ifadeler ortaya koyuyor. Cumhur İttifak'nın tüm üyeleri siyasi vicdanı en yüksekte tutmak için her türlü gayreti gösteriyorlar. Sayın Devlet Bahçeli'nin Kudüs ve Gazze konusundaki açıklamalarına baktığımızda görülecektir. O sebeple askıda tutulan vicdan kelimesi ile başka bir şeyi ört pas etmeye çalışıyor. CHP'de askıda tutulan siyasi aklın askından bir türlü inmediğini görüyoruz. Sayın Özel'in parti içi tartışmaları kapatmak için Cumhurbaşkanımıza dönük mesnetsiz açıklamaları bırakıp, CHP'yi yönetmeye odaklanması gerekiyor.

"CHP'NİN GÜNDEMİ ŞAİBELİ KURULTAYDIR"

Her gün yeni bir tartışma ortaya çıkıyor. Biz gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz. Şimdi tutmuş hiçbir şey bulamamış, delegelerimize verilen hediyeyi diline dolamış. Siyasi bir gelenektir kongrelerde böyle hediyeler verilir. Burada Sayın Özel'in litaretüre hakim olmadığını görüyoruz. Biz soru sorduk sadece kurultay meselesi ile ilgili. Kendi eski genel başkanının milletvekillerinin dile getirdiği kurultay ile ilgili iddialara bir şey söylemiyor. Kendisinin uğraşması gereken mesele bizim kongremiz değildir. CHP açısından esas mesele partinin yönetilememesidir. Bunu AK Parti'ye saldırarak bu cari açığı kapatamaz.