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Sarı serum faciasında hayatını kaybetmişti: Klinik doktoruna haciz kararı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 18:35 Güncelleme: 25.02.2025 18:39
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Sarı serum faciasında hayatını kaybetmişti: Klinik doktoruna haciz kararı

Afyonkarahisar'da geçen ay umre hazırlığı yapan Mehmet Gündoğan, grip şikayetiyle özel bir kliniğe başvurdu. İddiaya göre klinikteki sağlıkçılar, Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapmadan sarı serum tedavisi uyguladı. Serumun bitmesine yakın bir süre içerisinde genç adam nefes darlığı çekerek fenalaştı. Mehmet Gündoğan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan facianın ardından özel kliniğin kapatılması kararı verilirken, işletme sahibinin mal varlığına haciz işlemi başlatıldı.

13 Ocak günü Afyonkarahisar'da bulunan özel bir kliniğe giden Mehmet Gündoğan, sağlığına kavuşmak isterken canından oldu. Eşiyle umre hazırlığı yaptığı sırada grip şikayetiyle polikliniğe giden Gündoğan, sağlıkçılar tarafından iddiaya göre herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Gündoğan'ın serumunun bitmesine yakın klinikte fenalaşması üzerine Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mehmet Gündoğan'ın eşi yaşadığı acı olayın ardından sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. (A Haber arşiv)Mehmet Gündoğan'ın eşi yaşadığı acı olayın ardından sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. (A Haber arşiv)

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan, avukatı aracılığıyla klinikte sorumlu kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşanan sarı serum faciasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı klinik hakkında inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da bulunan özel klinik, Sağlık Bakanlığı'na yapılan şikayetler üzerine kapatıldı. (A Haber arşiv) Afyonkarahisar'da bulunan özel klinik, Sağlık Bakanlığı'na yapılan şikayetler üzerine kapatıldı. (A Haber arşiv)

KLİNİK MÜHÜRLENEREK KAPATILDI

Sağlık Bakanlığı'na yapılan şikayetler doğrultusunda söz konusu poliklinik ile ilgili kapatılması kararı verildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından özel kliniğin kapısı mühürlendi. Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre muayenehanenin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

Mehmet Gündoğan'ın ölümüne ilişkin Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valililiği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından klinikle ve hekim hakkında gerekli incelemelerin devam ettiğinin altı çizildi.

KLİNİK SAHİBİNE HACİZ ŞOKU

Afyonkarahisar Tüketici Mahkemesi, sarı serum uygulamasında hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan'ın ölümü sonrasında Doktor S.E. hakkında mal varlığına haciz uygulanmasına karar verdi.

Sarı serum faciasında gelişme!Sarı serum faciasında gelişme! SARI SERUM FACİASINDA GELİŞME!

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Sarı serum faciasında hayatını kaybetmişti: Klinik doktoruna haciz kararı Sarı serum faciasında hayatını kaybetmişti: Klinik doktoruna haciz kararı Sarı serum faciasında hayatını kaybetmişti: Klinik doktoruna haciz kararı
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