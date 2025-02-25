Sarı serum faciasında hayatını kaybetmişti: Klinik doktoruna haciz kararı

Afyonkarahisar'da bulunan özel klinik, Sağlık Bakanlığı'na yapılan şikayetler üzerine kapatıldı. (A Haber arşiv)

KLİNİK MÜHÜRLENEREK KAPATILDI

Sağlık Bakanlığı'na yapılan şikayetler doğrultusunda söz konusu poliklinik ile ilgili kapatılması kararı verildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından özel kliniğin kapısı mühürlendi. Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre muayenehanenin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

Mehmet Gündoğan'ın ölümüne ilişkin Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valililiği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından klinikle ve hekim hakkında gerekli incelemelerin devam ettiğinin altı çizildi.

KLİNİK SAHİBİNE HACİZ ŞOKU

Afyonkarahisar Tüketici Mahkemesi, sarı serum uygulamasında hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan'ın ölümü sonrasında Doktor S.E. hakkında mal varlığına haciz uygulanmasına karar verdi.